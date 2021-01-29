Адвокат экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева Кантемир Турдалиев 28 января подал жалобу в бишкекский городской суд на постановление Первомайского райсуда Бишкека о заключении под стражу Сегизбаева до 25 марта.

Он отметил, что суд вынес решение не учитывая всех обстоятельств и требует отменить постановление. Адвокат считает, что на время досудебного производства в отношении Сегизбаева необходимо избрать меру пресечения не связанную с заключением под стражу.

Турдалиев также подал апелляционную жалобу в Бишкекский горсуд на постановление следственного судьи Первомайского райсуда о проверке законности и обоснованности задержания. Адвокат просит отменить постановление и признать задержание экс-главы ГКНБ незаконным.

Арест Сегизбаева

22 января Генпрокуратура сообщила, что Сегизбаев подозревается в незаконном переоформлении государственных пастбищ в частную собственность и начато досудебное производство по статье «Коррупция».

Бывшего главу ГКНБ задержали 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении сообщается о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта».

Первомайский суд Бишкека 27 января вынес меру ему пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ до 25 марта, на время досудебного производства.

По данным генпрокуратуры, Сегизбаева подозревают в незаконных действиях – в том, что он, «умышленно дискредитируя перед населением страны», обвинял в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

В Генеральной прокуратуре сообщили, что в ходе расследования ГКНБ и Военная прокуратура получили доказательства того, что Сегизбаев совершил эти преступления.

Сам Абдиль Сегизбаев ранее заявлял, что ему «было отчасти известно после участия в президентских выборах», что на него может быть заведено уголовное дело. Он говорил, что не боится ареста и не собирается скрывать свою гражданскую позицию под его угрозой.

Заявление Сегизбаева о том, что он предполагал такие действия властей после его участия в выборах, связано с его противостоянием с победившим в президентской гонке на досрочных выборах Садыром Жапаровым.

Во время дебатов 30 декабря 2020 года на канале ОТРК Сегизбаев заявил о том, что Жапаров может быть связан с семьей беглого президента Курманбека Бакиева и задал оппоненту несколько острых вопросов.

5 января 2021 года представительница Сегизбаева Айжан Мусаева направила заявление в Налоговую службу с просьбой предоставить данные по уплате налогов от Жапарова.

Причиной этому стали 15 млн сомов, поступивших в избирательный фонд кандидата из его «собственных средств». Однако пока информации о том, что уплата была произведена, не было обнародовано.

Дело о «Белизгейт»

Осенью 2016 года Алмазбек Атамбаев будучи президентом Кыргызстана инициировал поправки в Конституцию страны. Однако это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». В качестве доказательства он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.