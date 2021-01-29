Пресс-служба финпола сообщила о начале досудебного производства в отношении депутата Кубанычбека Жумалиева и его родственников по факту мошенничества в особо крупном размере.

Поводом послужило заявление некоего немецкого инвестора «Б.Ф.», который является лицом зарубежной компании «М.Г.БВ». По версии следствия, войдя к нему в доверие, Жумалиев и другие лица получили оборудование для розлива минеральной воды стоимостью $1 млн, оплатив лишь $200 тыс.

«Гражданином Германии «Б.Ф.» на сумму $1 млн долларов США поставлено оборудование для розлива минеральной воды согласно контракту, заключенному им с ОсОО «А.Ю.К.», директором которой является М.С.М. — близкий родственник К.Жумалиева.

После чего по устному требованию самого К.Жумалиева инвестором поставлено оборудование в адрес другого ОсОО «С.К.», директором которого также является аффилированное с депутатом лицо — Ж.Э.С. В результате противоправных действий указанных лиц зарубежной компании «М.Г.БВ» в лице гражданина Германии «Б.Ф.» причинен ущерб в особо крупном размере на сумму $800 тыс», — отмечают в финполе.

Главы обеих ОсОО заключены под стражу в ИВС ГУВД Бишкека, мера пресечения им еще не избрана. Параллельно с этим начаты обыски в офисах этих фирм, которые расположены на территории ВУЗа, принадлежащего семье Жумалиевых. Потому что у следствия «имелись опасения, что подлежащие изъятию предметы и документы, представляющие значение для данного дела, из-за промедления могли быть утрачены, повреждены или уничтожены».

Противостояние Жумалиева и Жапыкеева

В мае 2020 года Сыймык Жапыкеев, представившийся бывшим сотрудником прокуратуры, заявил, что депутат от фракции «Бир Бол» Кубанычбек Жумалиев замешан в коррупционных махинациях и его имущество следует отобрать.

По его словам, Жумалиев якобы имеет 2,5 млрд долларов, а также фабрики, клиники, свыше сотни квартир и особняков в собственности. Жапыкеев также заявил, что нардеп заработал свое имущество сомнительным путем и потребовал проверить его.

«Давайте, все соберемся и придем к ним домой. Например, пусть 10 тысяч человек придет к дому Жумалиева и потребует у него, чтобы он заплатил наш внешний долг Китаю. С собой возьмем нотариуса, чтобы он заверил расписку депутата», — написал Жапыкеев.

Позже МВД по заявлению Жумалиева нашло в его словах призыв к насилию и массовым акциям. Сам же депутат поклялся на Коране, что никогда не участвовал в коррупционных махинациях. В разное время он занимал должности премьер-министра и министра транспорта и дорог.

Тогда члены движения «Чон Казат» опубликовали информацию о предполагаемом имуществе парламентария на своих страницах в соцсетях. Кроме того, информацию о 50 фирмах, которые связаны с Жумалиевым и его женой, опубликовало издание «Экономист». После этого финпол начал досудебное производство по проверке имущества депутата.

По данным пресс-службы финпола, Генпрокуратура зарегистрировала в ЕРПП дело по статьям уголовного кодекса: «Незаконное обогащение» и «Незаконное участие должностного лица в предпринимательской деятельности». Кроме того, финпол провел обыски у Жумалиева.

После этого депутат написал заявление в МВД с требованием привлечь к уголовной ответственности одного из лидеров движения «Чон Казат» Каната Хасанова. Депутат хотел привлечь его за заведомо ложное сообщение о совершенном преступлении.

Через месяц суд признал незаконными обыски и выемку в доме Жумалиева и вынес частное определение в отношении сотрудников ГСБЭП. Позже следователя ГСБЭП Наргизу Артышову, разрешившую проведение обыска, отстранили от дела.

В августе суд частично удовлетворил другой иск парламентария к Жапыкееву. Судья Ленинского районного суда Бишкека 6 августа признал, что высказывания в адрес депутата со стороны Жапыкеева, не соответствуют действительности.

Также суд принял решение взыскать с активиста 10 тысяч сомов. При этом, сам парламентарий подавал иск на 10 млн сомов. Суд также обязал Жапыкеева опубликовать опровержение своих слов на своей странице в Facebook.

Но потом случились октябрьские события, в Кыргызстане сменилась власть. Когда Садыр Жапаров в качестве и.о.президента и премьер-министра провел кадровые перестановки, 17 октября Жапыкеев стал главой финпола.

Уже 20 октября финпол сообщил, что депутату запрещено выезжать за пределы Кыргызстана из-за досудебного производства по его имуществу, зарегистрированного генпрокуратурой. После 4 ноября прошли обыски финпола в торговых центрах «Гоин» и «Таатан», а также в Международном университете информационных технологий, принадлежащих близким родственникам Жумалиева.

Нардеп посчитал обыски использованием должностного положения со стороны Жапыкеева и пообещал обратиться во второй раз с жалобой в правоохранительные органы, теперь на произвол.

После Жумалиев стал жертвой вымогателя, который требовал за закрытие уголовного дела в отношении него от имени финпола $ 20 тысяч. В финполе связь с вымогателем опровергли. Через некоторое время Жапыкеев заявил, что якобы Жумалиев предлагал ему $1млн, адвокат нардепа Бактыбек Жумашев назвал слова главы финпола распространением лжи.