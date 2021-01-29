Первомайский суд Бишкека 28 января вынес меру пресечения экс-премьеру министру Мухаммедкалыю Абылгазиеву. По решению суда Абылгазиев пробудет в СИЗО ГКНБ до 26 марта.

Его адвокат Данияр Эркимбаев сообщил, что не согласен с решением суда и подаст апелляцию в вышестоящую инстанцию.

«В ходе заседания достаточных оснований для подозрения моего подзащитного в незаконном обогащении не было. 26 января состоялся первый допрос, основной вопрос по факту незаконного обогащения у следствия возник по компании «Залкар строй», где 100 квартир якобы принадлежали Асылбеку Абылгазиеву (племяннику экс-премьер-министра). После того как мой подзащитный все объяснил, была проведена проверка, и обвинение снято», — сказал Данияр Эркимбаев.

По его словам, Абылгазиева пока не допрашивали про рудник «Кумтор».

В чём обвиняют Абылгазиева?

Абылгазиева задержали 26 января. Его подозревают в незаконном обогащении. АКС ГКНБ сообщила, что за время премьерства у Абылгазиева значительно увеличились активы, превышая его официальный доход. Чтобы реализовать эти средства он приобретал дорогую недвижимость и вкладывался в строительную сферу, все это оформляя на фиктивные лица.

Кроме того, по версии следствия Абылгазиев будучи премьером, подписал постановление о выдаче ЗАО «Кумтор Голд Компани» дополнительной территории под георазведку «вопреки интересам государства». В результате территория рудника увеличилась до 26,3 тыс. га. В том числе золотодобытчикам отошли несколько ледников и заповедная территория.

Абылгазиев и дела, связанные с ним

Финпол еще в октябре запретил Мухаммедкалыю Абылгазиеву покидать Кыргызстан. Тогда же его допрашивали. Фамилия экс-министра всплывала в нескольких делах, которыми занимаются Генпрокуратура и финпол.

Например, скандал с продажей радиочастот, к которому мог быть причастен Абылгазиев. В разгар разбирательств чиновник ушел в отставку добровольно, потому что не хотел мешать работе кабмина своей непонятной с точки зрения закона ситуацией.

Другие дела под эгидой финпола касаются распределения коррупции и гуманитарной помощи, которая поступила в Кыргызстан от других стран. По делу, связанному с гуманитарной помощью и ошибками во время борьбы с пандемией финпол допросил ряд политиков — например, накануне допросили экс-вице-премьера Аиду Исмаилову.

Еще в 2020 году арестовали первого чиновника, который имел отношение и к распределению гуманитарки, и к подготовке Кыргызстана к пандемии — экс-министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева. По версии следствия, он нанес стране ущерб в более чем 60 млн сомов.