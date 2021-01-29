Бишкекский городской суд допросит экс-президента Сооронбая Жээнбекова по делу о незаконном обогащении экс-вице-премьера, экс-главы Фонда управления госимуществом Дуйшенбека Зилалиева.

5 октября 2020 года Первомайский районный суд Бишкека признал Зилалиева виновным в незаконном обогащении, за что он получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

А уже в ночь с 6 на 7 октября его освободили из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности во время массовых беспорядков и захвата Белого дома. Через неделю его вернули обратно в СИЗО ГКНБ, после чего защита начала бороться за оправдание Зилалиева.

Кто такой Дуйшенбек Зилалиев?

Дуйшенбек Зилалиев возглавлял Госкомитет промышленности, энергетики и недропользования, который отвечал за тендер на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС и нескольких малых станций. После этого он пришел на работу в правительство в составе команды избранного премьер-министра Сапара Исакова, с августа 2017 года по ноябрь того же года, после был уволен.

До увольнения он запомнился резонансными решениями. Он успел заключить контракт с чешской компанией Liglass Trading на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС. Контракт был расторгнут Кыргызстаном в одностороннем порядке из-за «неисполнения чешской стороной обязательств», после чего чешская сторона обещала Кыргызстану международный арбитраж.

Кроме того, он поддержал принятие поправок в Водный кодекс, которые позволяют горнорудной компании «Кумтор» вести разработку на ледниках Давыдова и Лысый, что вызвало недовольство со стороны экологов и гражданских активистов.

*Поправки позволили компании «Кумтор» вести деятельность, которая может привести к таянию ледников Давыдова и Лысый. По подсчетам правительства, после окончания работ на месторождении площадь ледника Давыдова сократится на 70%, а ледника Лысый — на 20%. Правозащитники и экологи неоднократно выходили на митинги за сохранение ледников, заявляя, что это приведет к экологической катастрофе.

Также его сняли с должности руководителя Республиканского штаба по проведению и подготовке к выборам «за выражение личного предпочтения» провластному кандидату Сооронбаю Жээнбекову во время предвыборной агитации.

После ухода с должности вице-премьера он возглавил Фонд управления госимуществом (ФУГИ), но оттуда ему пришлось уйти в отставку из-за уголовного дела — его обвинили в ложном сообщении о бомбе и в октябре 2018 года приговорили к трем годам условно. А уже в декабре снова задержали и обвинили в «незаконном обогащении».

Тогда у него нашли незадекларированный $1 млн, квартиры, офисные помещения и драгоценности, а также сотни тысяч сомов и долларов наличными. При этом официальные доходы Зилалиева и его супруги были намного меньше, чем стоимость недвижимости, украшений и количество обнаруженных средств.

*Ранее Госкомитет нацбезопасности сообщил, что латвийские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против супруги экс-чиновника в подозрении отмывании денег. Сообщалось, что она открыла счет в местном банке, после чего туда поступило несколько переводов «в особо крупных размерах».

После октябрьских событий и смены власти адвокатесса Зилалиева Таалайгуль Токтакунова сделала заявление о том, что обвинение в незаконном обогащении несостоятельно, так как из найденных в ячейке денег $300 тыс принадлежали другу Зилалиева.

Остальные $700 тыс принадлежали штабу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, которые лежали там на случай каких-то непредвиденных трат в 2017 году. Недвижимость, украшения и наличные деньги у подзащитного, не соразмерные с официальными доходами, Токтакунова объясняет как прибыль от продажи скота.

Адвокат Сооронбая Жээнбекова Жыргалбек Бабаев прокомментировал Kaktus.media ситуацию с вызовом Жээнбекова на допрос. По его словам, Зилалиев занимается клеветой и пытается придать делу политическую окраску.

«Сооронбай Жээнбеков не имеет к этому делу никакого отношения, не является ни фигурантом, ни свидетелем. Поэтому не обязан идти в суд. Даже не принимая во внимание его статус экс-президента», — сказал адвокат.



