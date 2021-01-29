Пресс-служба правительства сообщила, что вице-премьер-министр Эльвира Сурабалдиева 29 января посетила СИЗО-1 Бишкека и отметила плохое состояние здания.

По словам Сурабалдиевой, условия содержания задержанных в СИЗО «очень плохие». А само учреждение нужно перенести за город.

«Капитального ремонта здания не проводилось долгое время, инфраструктура изношена и приходит в негодность, что создает тяжелые условия для пребывания в учреждении обвиняемых граждан и работающих сотрудников. Состояние камер оставляет желать лучшего. Необходимо активизировать работу по передислокации СИЗО-1 и строительству нового здания в несколько этапов», — сказала вице-премьер.

Сурабалдиева также поручила Министерству здравоохранения обеспечить СИЗО-1 машиной скорой помощи и повысить квалификацию медработников службы исполнения наказаний.

Сейчас из-за пандемии коронавируса в СИЗО-1 пускают только при наличии ПЦР-анализа с отрицательным результатом. Такое же правило касается и задержанных, водворенных в СИЗО из изоляторов временного содержания.

Коронавирус в СИЗО

Ранее, в октябре 2020 года Институт омбудсмена, Национальный центр по предупреждению пыток и правозащитное движение «Бир дуйно — Кыргызстан» опубликовали свое исследование о распространении коронавируса в закрытых учреждениях республики, в том числе в двух СИЗО и четырех колониях Чуйской области.

По их данным, далеко не все случаи COVID-19 и внебольничной пневмонии фиксировались ГСИН в общую статистику — их часто записывали как ОРВИ.

Правозащитники отметили, что в целом, учреждения ГСИН соблюдали свой алгоритм по борьбе с коронавирусом. Посетителей, включая адвокатов, запускали и запускают только при наличии отрицательного теста на COVID-19, у них измеряют температуру, обрабатывают их руки санитайзером.

Санобработка помещений и камер где-то была добросовестной, а где-то не очень, поэтому, например, в СИЗО-1 Бишкека заключенные просили выдать им хлорку, чтобы вымыть камеры и все в камерах самим.

В качестве других профилактических мер осужденным и подследственным рассказывали о заболевании через объявления в радиорубке, плакаты и листы, видеоролики на телеканалах.