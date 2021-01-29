Застрявших в аэропорту Алматы кыргызстанцев перевезут в Бишкек в ночь с 29 января на 30 января. Об этом сообщила пресс-служба МИД. Самолет из Стамбула не смог приземлиться в аэропорту «Манас» из-за тумана и был направлен в Алматы.

«Вылет авиарейса по маршруту Алматы — Бишкек запланирован на 00:45 30 января 2021 года. В авиакомпании отметили, что всем пассажирам, вылетающим этим рейсом в Бишкек, предоставили питание и гостиницу. Генконсульство Кыргызстана в Алматы отслеживает ситуацию и держит вопрос на контроле», — рассказали в ведомстве.

Кыргызстанцы находятся в казахском аэропорту с раннего утра 29 января. Они жаловались информагентству 24.kg на то, что не могут вернуться домой.

«Мы уже тут семь часов сидим, нам даже гостиницу не предоставили, не разрешают вылететь домой, хотя на руках есть отрицательные ПЦР-тесты. Экипаж спокойно ушел отдыхать, а мы остались тут, ничего непонятно. Граждан Казахстана отпустили сразу, а нас и пассажиров из европейских стран (около 180 человек) — нет», — рассказывали тогда кыргызстанцы.