Конституционная палата 27 января рассмотрела перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может быть усыновителем или опекуном, и признала, что пункт 39 (ВИЧ/СПИД) противоречит Конституции страны.

Таким образом, эти заболевания как основание для отказа в усыновлении детей признано «несоразмерным ограничением права каждого на недискриминацию, гарантированного Конституцией».

В своем решении Конституционная палата отметила, что усыновление является наиболее предпочтительной формой устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

«На сегодняшний день общепризнано, что при антиретровирусной терапии качество и продолжительность жизни ВИЧ-положительных людей повышается и практически не отличается от жизни ВИЧ-отрицательных. Лицо, проходящее терапию, достигает нулевой вирусной нагрузки, и не способно инфицировать других людей в бытовых условиях», – пояснили в ведомстве.

Поэтому Конституционная палата не нашла оснований для введения ограничений для людей с ВИЧ-инфекцией «с учетом первоначальных стадий заболевания, а также при соблюдении медицинских предписаний».

Отмечается, что возможность усыновления живущим с ВИЧ/СПИДом, позволит детям без родительского попечения обрести полноценную семью, «являющуюся основополагающим условием повышения уровня жизни ребенка», особенно при наличии родственной связи и совместного проживания.

ВИЧ — это вирус иммунодефицита человека, который поражает иммунную систему, со временем лишая ее возможности сопротивляться заболеваниям — туберкулезу, развитию злокачественных образований и даже банальному ОРВИ.

По данным Республиканского центра «СПИД», на 1 ноября 2020 года в Кыргызстане зарегистрировано 10 214 ВИЧ-положительных человек. Только за десять месяцев 2020 года в стране ВИЧ выявили у 507 человек, среди которых 31 — это дети.

На 1 ноября 2020 года в стране 4 373 ВИЧ-инфицированных получают антивирусную терапию, из них 340 — дети.

По статистике, которую ведет центр «СПИД», в Кыргызстане с 1996 по 2020 годы от ВИЧ скончались 2 174 человек, из них 696 — на стадии СПИД.

Также за этот период ВИЧ выявили среди мужчин в Кыргызстане почти в два раза больше, чем среди женщин.

Существует ошибочное представление, что вирус передается в основном через использованные шприцы. Но, на самом деле, если раньше основным путем передачи был инъекционный способ, то сейчас в 63% случаев люди заражаются через сексуальные контакты.