Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Садыр Жапаров в качестве президента подписал первые пять указов. Это указы о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности, новой кадровой политике, защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов, улучшении миграционной ситуации и реформировании горнодобывающей отрасли.

«В целях поддержки важнейшего направления внутренней политики — воспитания граждан через усвоение ими высоких моральных норм, традиций, традиционных семейных и общественных ценностей, здорового образа жизни, приобщения к системе общих человеческих ценностей, отражающих богатство, своеобразие и единство культур народов страны, первым указом президента Садыра Жапарова, стал указ «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности»», — отмечают в ведомстве.

Разбираем, что содержится в указе, который Садыр Жапаров посчитал для Кыргызстана первоочередным.

Новая Концепция для всей страны

Согласно указу, правительство страны до 1 июня должно разработать и внести новую Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности.

Она будет создаваться «с широким участием общественности, деятелей культуры, науки и образования, всех заинтересованных сторон».

После чего правительство должно будет «пересмотреть все действующие нормативные правовые, концептуальные, программные документы в этой сфере на предмет их инвентаризации и приведения в соответствие с разрабатываемой Концепцией».

Что будет в Концепции?

В указе говорится, что в ней обязательно должны быть следующие принципы:

приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами;

приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными и их непротивопоставление;

приоритет принципа справедливости в решениях, действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления, их должностных лиц;

престижность и ценность статуса воспитателей, учителей, врачей и военнослужащих как основы государства и общества;

патриотичность, доблесть, любовь и служение народу и Отечеству всей государственной и муниципальной службы.

Что ждет госорганы?

Документ будет содержать новые требования для госорганов и органов местного самоуправления, которые должны повысить к ним народное доверие. Чтобы «государственные и муниципальные служащие служили примером в соблюдении Конституции и законов, добросовестного исполнения должностных и служебных обязанностей, в общественной деятельности и в быту, прислушивались к народу и выражали их мнения и требования».

Кадровый отбор будет «из числа наиболее квалифицированных, высоконравственных и обладающих безупречной репутацией лиц», по этому же принципу будут формировать и кадровый резерв.

Что ждет сферы культуры, образования, науки и спорта?

Концепция обеспечит перекройку учебных стандартов, предлагается ввести предметы по этическому, эстетическому и физическому воспитанию и образованию учащихся и студентов учебных заведений. Так же необходимо:

обеспечить соответствие воспитания в системе образования традиционным культурным, духовно-нравственным и семейным ценностям, условия для физического, психического, социального, духовно-нравственного развития граждан, в первую очередь, детей, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;

создать максимально благоприятные условия для выявления и развития творческих способностей каждого, воспитания в нем трудолюбия и высоких нравственных принципов, формирования навыков самообразования и самореализации личности;

формировать у детей и молодежи целостного миропонимания и современного научного мировоззрения, трудовой мотивации, активной жизненной и профессиональной позиции, бережного отношения к природе;

привлекать в систему образования талантливых педагогических и научных работников, специалистов, способных на высоком уровне осуществлять учебный процесс;

повысить гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта;

обеспечить равные возможности для занятий граждан физической культурой и спортом, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Что ждет органы местного самоуправления?

Им предписывается по будущей Концепции «принять соответствующие меры по реализации государственной политики в области духовно-нравственного развития, патриотического и физического воспитания». Также на их плечи ляжет обязанность организовывать и «проводить на постоянной основе мероприятия, направленные на духовно-нравственное развитие и физическое воспитание населения соответствующей территории».

Что ждет СМИ?

Будущая Концепция касается и средств массовой информации. Журналисты должны будут делать две вещи: