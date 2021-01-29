В Оше 27 января задержан военнослужащий по подозрению в организации канала сбыта наркотиков. Об этом сообщили в Службе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

По данным пресс-службы, мужчина 1991 года рождения был задержан во время продажи «наркотических средств растительного происхождения». Судебно-химическая экспертиза показала, что это был гашиш весом в 7 граммов.

«Оперативно-следственные мероприятия проводились сразу по нескольким адресам на территории города Ош, в результате которых установлено, что сотрудник одного из войсковых частей организовал канал сбыта наркотиков», — пишет пресс-служба.

Также следователи выяснили, что задержанный был причастен к распространению наркотиков на территории Ошской и Чуйской областей, в том числе среди осужденных, отбывающих наказание в уголовно-исполнительных учреждениях.

Сейчас продолжается досудебное расследование, устанавливаются другие лица, причастные к данному делу.

Собственные источники информагентства 24.kg сообщили, что задержанный мужчина служил в войсковой части Генштаба. По данным издания, его водворили в СИЗО-1 в городе Бишкек.