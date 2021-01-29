Директор департамента информации МИД Нурлан Суеркулов сообщил, что 28 января для иностранных гостей инаугурации был проведен прием. Так он прокомментировал фотографию, опубликованную послом Великобритании Чарльзом Гарретом в своем микроблоге. Пользователи предположили, что она была сделана на банкете вступившего в должность президента Садыра Жапарова, который ранее отказался от него.

«Эта фотография с приема, который дал министр иностранных дел участникам инаугурации из числа официальных делегаций, а также представителям дипкорпуса», — сказал Суеркулов.

Он считает, что такое мероприятие соответствует формату гостеприимства и используется в международной практике. Глава департамента информации добавил, что сам не присутствовал на мероприятии, но оно никак не идет «вразрез со словами руководства страны».

Чарльз Гаррет опубликовал в своем Твиттере четыре фотографии: три из них были сделаны во время церемонии вступления в должность президента Садыра Жапарова, а одна — за праздничным столом. На последней был запечатлен министр иностранных дел Руслан Казакбаев, произносящий речь.

Пользователи твиттера и фейсбука предположили, что это фото было сделано во время банкета Садыра Жапарова. Ранее он отказался от кортежа и угощения гостей инаугурации в пользу «скромной» церемонии. Однако позже МВД заявило, что дорогу все-таки перекроют на «несколько секунд».

«А банкет, все же, был. Британский посол слил фото. Его забыли попросить не палить народу ложь Садыра)», — написала участница группы на фейсбуке.

Инаугурация Жапарова прошла 28 января — глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова объявила его президентом и вручила ему регалии главы государства: удостоверение, ожерелье и штандарт президента. После церемонии, прошедшей в национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова, все гости разошлись без традиционного праздничного фуршета.