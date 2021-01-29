Пресс-служба УВД Ошской области сообщила, что в Алайском районе задержаны трое подозреваемых в убийстве участкового милиционера ОВД района.

По их данным, 28 января в милицию сообщили, что в селе Кыркол в реке Гульча найдено тело мужчины 30-35 лет. Сотрудники МЧС достали тело из реки, а затем стало известно, что им оказался участковый милиции ОВД Алайского района.

В УВД области отметили, что осмотр тела показал — милиционер скончался от полученных травм. Во время розыска милиционеры задержали трех подозреваемых — 54-летнего, 32 и 31 летних мужчин, которых водворили в ИВС.

По версии следствия, инцидент с убийством милиционера произошел вечером 27 января, когда участковый вместе с приятелями отправился на празднование дня рождения друга.

«Между подвыпившими друзьями произошел спор, который перерос в драку. Милиционера избили и в результате полученных травм он скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемые загрузили его тело в автомобиль, привезли и бросили в реку Гульча», — сообщили в УВД.

Материалы по факту зарегистрировали в ЕРПП по статье «Убийство». В областном УВД добавили, что машину, в которой перевозили тело убитого доставили на штрафстоянку. Кроме этого изъяты куски железной арматуры, предположительно ими избивали милиционера.