УВД Ленинского района сообщило, что оперативники милиции Бишкека задержали директора одной из строительных компаний, подозреваемого в серийном мошенничестве.

Ленинский районный суд избрал ему меру пресечения в виде ареста с содержанием в СИЗО-1 сроком на два месяца.

Как отметили в пресс-службе УВД, в милицию обратился гражданин с заявлением. По его словам, директор одной из строительных компаний в Бишкеке еще 14 сентября 2019 года пообещал ему долевое участие в строительстве жилого многоэтажного дома, а также составил фиктивный договор на трехкомнатную квартиру.

Заявитель пояснил, что за это он отдал $50 тысяч, но директор не выполнил обещание и скрылся.

Помимо этого, в УВД Ленинского района поступило еще 10 заявлений от граждан с просьбой привлечь задержанного к ответственности за совершение аналогичных преступлений. Общий ущерб устанавливается.

Милиция проводит работу по установлению возможной причастности задержанного к другим преступлениям.