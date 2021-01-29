Республиканский штаб сообщил, что за сутки на 29 января в Кыргызстане скончался один человек от COVID-19.

Смерть зарегистрировали в Иссык-Кульской области. По данным штаба, всего за время пандемии в стране скончались 1 409 пациентов с коронавирусом.

За прошедшие сутки зарегистрировали 74 новых случая заражения коронавирусом.

Бишкек — 53;

Ош — 1;

Чуйская область — 11;

Ошская область — 5;

Таласская область — 1;

Нарынская область — 1;

Джалал-Абадская область — 2.

Всего за время пандемии в Кыргызстане, по данным штаба, выявили 84 377 случаев заражения COVID-19.

Кроме этого, за сутки из больниц с выздоровлением выписали 162 пациента. А за все время пандемии вылечились от коронавируса 80 643 пациента.

В штабе также сообщили, что среди медработников за сутки выявили один случай заражения COVID-19 в Джалал-Абадской области, а с выздоровлением выписали четыре медработника.

За все время в республике зарегистрировали 4 171 случай заражения коронавирусом среди медиков. С выздоровлением выписали 4 087 медработников.