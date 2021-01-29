Супруга ранее задержанного экс-главы ГКНБ Абдиля Сегизбаева — Айнура Сегизбаева — обратилась к властям после своего задержания у Филармонии 28 января в день инаугурации Садыра Жапарова.

Обращение Сегизбаева опубликовала на своей инстаграм-странице. По ее словам, она была задержана в качестве свидетеля по статье «Организация массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами с применением огнестрельного оружия».

«Можно было подумать, что задерживают всех подряд, кто находился недалеко от Филармонии [в день инаугурации]. Но позже стало известно, что на меня поступило следственное поручение от следователя МВД», — сказала Сегизбаева.

Кроме этого, она предположила, что задержание может быть связано с тем, что она замужем за Абдилем Сегизбаевым.

«У меня возникло предложение к властям — тогда вы обязаны задержать недавно вернувшуюся жену Жаныша Бакиева и его самого, который 11 лет в международном розыске за массовый расстрел людей», — заявила она.

Айнура Сегизбаева также поздравила Садыра Жапарова со вступлением в должность президента, что некоторые сравнивают ее «испытания» с теми, что пережила супруга президента — Айгуль Жапарова. Добавив, что это говорит о том, что «мы на верном пути».

О приезде жены Жаныша Бакиева — Орозгуль Токторбаевой стало известно после публикации певицы Айчурок Султановой, которая опубликовала совместную фотографию с Султановой. Однако позже фотография была удалена. Орозгул Токторбаева последние годы жила с Жанышем Бакиевым в Минске. Они вместе воспитывают дочь и сына.

Жаныш Бакиев — брат беглого президента Кыргызстана Курманбека Бакиева. При правлении брата он был главой Службы госохраны. В 2013 году суд заочно приговорил свергнутого во время апрельской революции 2010 года президента Курманбека Бакиева к 24 годам лишения свободы, а его брата Жаныша — к пожизненному заключению.

Их обвиняли причастности к гибели экс-руководителя аппарата президента Медета Садыркулова. Суд признал Жаныша Бакиева виновным в убийстве, пытках, похищении человека, создании ОПГ и надругательстве над телами умерших.

За совершение тяжких и особо тяжких преступлений суд лишил Жаныша Бакиева воинского звания «генерал-лейтенант». При этом, Курманбек и Жаныш, а также их дети, находятся на свободе.

Известно, что Братья Бакиевы живут в Беларуси — их связывают с БНБК (проект переработки зерна в Беларуси), которой руководит бывший премьер-министр Кыргызстана, соратник Курманбека Бакиева Данияр Усенов — под именем Даниила Урицкого.

*БНБК — белорусское госпредприятие, открытое в 2016 году. Оно намеревалось вложить в агропромышленность Беларуси инвестиции в $1 млрд из собственных средств и иностранных кредитов.

Хотя «Урицкий» и отрицал всячески то, что является Данияром Усеновым, белорусский лидер Александр Лукашенко на камеру называл его Данияром и говорил о кыргызах.

Задержание Сегизбаева

Бывший глава ГКНБ Абдиль Сегизбаев был задержан 25 января по статье «Злоупотребление должностным положением» на основании обращения экс-депутата Алмамбета Шыкмаматова «и других лиц».

В обращении говорится о незаконных действиях Сегизбаева на посту главы ГКНБ, в частности, по факту злоупотребления должностным положением по делу «Белизгейта». Первомайский суд Бишкека 27 января вынес ему меру пресечения в виде заключения в СИЗО ГКНБ до 25 марта, на время досудебного производства.

По данным генпрокуратуры, Сегизбаева подозревают в незаконных действиях — в том, что он, «умышленно дискредитируя перед населением страны», обвинял в преступлениях депутатов парламента Алмамбета Шыкмаматова, Омурбека Текебаева и экс-генпрокурора Аиду Салянову.

Дело о «Белизгейт»

В 2016 году Алмазбек Атамбаев будучи на посту главы государства инициировал поправки в Конституцию. Но это решение раскритиковали ряд депутатов фракции «Ата-Мекен» Омурбек Текебаев, Аида Салянова и Алмамбет Шыкмаматов.

После их критики в адрес Атамбаева, Сегизбаев, будучи главой ГКНБ, сообщил, что Текебаев, Салянова и Шыкмаматов владели акциями сотового оператора «Мегаком». А в доказательства этому он привел документы, которые якобы были получены из центральноамериканского государства Белиз.

В ответ депутаты назвали документы «грубой подделкой» и даже подали в суд на Сегизбаева, но проиграли его. После того, как Сегизбаева на посту главы ГКНБ сменил Идрис Кадыркулов, выяснилось, что документы из Белиза в комитет нацбезопасности не поступали.