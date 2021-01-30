В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали преступную группировку, подозреваемую в сбыте наркотиков в колонии.

В ГУВД Бишкека сообщили, что к ним поступила информация о группировке, которая занимается перевозкой и сбытом наркотических веществ в исправительных колониях столицы и Чуйской области.

Бишкек: Задержана преступная группировка, которая поставляла наркотики в колонииhttps://t.co/CPkAqN1c6D pic.twitter.com/UKo7ywf6tv — Kloop (@kloopnews) January 30, 2021

По данным ГУВД, оперативники остановили автомашину «Хонда Одиссей» на пересечении улиц Тоголок Молдо и Витебской. Водитель и два пассажира везли на заднем сидении сумку с 3 килограммами вещества с запахом дикорастущей конопли.

Также в милиции сообщили, что при обыске одного из пассажиров, в кармане его куртки были обнаружены и изъяты маленькие пакеты с гашишем весом около 9 граммов.

По данным правоохранителей, оба пассажира водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».