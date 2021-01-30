В Бишкеке оперативники криминальной милиции задержали преступную группировку, подозреваемую в сбыте наркотиков в колонии.
В ГУВД Бишкека сообщили, что к ним поступила информация о группировке, которая занимается перевозкой и сбытом наркотических веществ в исправительных колониях столицы и Чуйской области.
По данным ГУВД, оперативники остановили автомашину «Хонда Одиссей» на пересечении улиц Тоголок Молдо и Витебской. Водитель и два пассажира везли на заднем сидении сумку с 3 килограммами вещества с запахом дикорастущей конопли.
Также в милиции сообщили, что при обыске одного из пассажиров, в кармане его куртки были обнаружены и изъяты маленькие пакеты с гашишем весом около 9 граммов.
По данным правоохранителей, оба пассажира водворены в ИВС ГУВД Бишкека. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта».