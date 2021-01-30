Камчыбек Ташиев

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев прокомментировал задержание главы отдела инфополитики аппарата президента Нургазы Анаркулова. Анаркулов — соратник Ташиева по партии «Мекенчил» — был задержан АКС ГКНБ по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере.

По словам Ташиева, он знает Анаркулова только с хорошей стороны.

«Наши пути по роду деятельности неоднократно пересекались, многое пришлось пережить. Знаю его только с хорошей стороны. Но накануне он был задержан сотрудниками Антикоррупционной службы ГКНБ по подозрению в злоупотреблении должностным положением и вымогательстве взятки за трудоустройство претендента на высокую государственную должность. Подобные незаконные действия негативно отражаются на доверии граждан представителям органов власти, подрывают авторитет руководства страны перед народом», — сказал он.

Задержание Анаркулова.

По словам Ташиева, личные отношения никак не повлияют на ход расследования.

«Факт остается фактом, и если он действительно замешан в коррупции, то понесет ответственность по всей строгости закона (…) независимо от ранга, социального статуса, родства, национальной принадлежности и т.д., виновные в коррупции будут выявлены и привлечены к уголовной ответственности», — сообщил глава ГКНБ.

Аспеков 5 октября 2020 года

Это не первое задержание людей, связанных с «Мекенчил», подозреваемых в вымогательстве. Ранее были задержаны активисты Мелис Аспеков и Улан Джураев.

Аспеков был известен, как член «Мекенчил» и утверждал, что является главой предвыборного штаба Садыра Жапарова по Чуйской области.

И Аспеков, и Джураев популяризировали персону Садыра Жапарова в своих соцсетях. Однако штаб и сам Садыр Жапаров открещиваются от Аспекова. Проголосовав на выборах 10 января Садыр Жапаров заявил, что Аспеков не имеет отношения к нему и его штабу.