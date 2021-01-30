Антикоррупционная служба госкомитета нацбезопасности сообщила о задержании Нургазы Анаркулова, главы отдела инфополитики аппарата президента.

Анаркулова подозревают в вымогательстве в особо крупном размере.

«А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей за положительное решение вопроса о назначении», — сообщила АКС.

В отношении Анаркулова в ГКНБ начали досудебное производство.

Нургазы Анаркулов был назначен заведующим отделом информационной политики в октябре 2020 года. Указ о назначении Анаркулова подписал Садыр Жапаров 30 октября. По данным Центризбиркома, Анаркулов однопартиец главы ГКНБ Камчыбека Ташиева — они оба из партии «Мекенчил».

Кроме этого, по информации ЦИК, Анаркулов с 2010 года работал главным редактором газеты «Майдан.kg» и шел в списке партии на парламентские выборы под номером 47.