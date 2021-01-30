Президент Садыр Жапаров заявил, что люди, которые используют фотографии с ним для получения каких-либо должностей или решения своих вопросов «получат свое наказание».

«С 6 октября я фотографировался с тысячами наших граждан. Особенно в октябре, когда все, кто приходил на прием с различными делами, просили сфотографироваться с ними, я не мог отказать. И во время избирательной кампании меня фотографировали с несчетным количеством людей. Если честно, я не знаю 99 процентов из них.

Я хочу сказать, что те, кто показывает фотографии со мной и используют их для получения какой-либо должности или решения других своих вопросов, будут “выведены на чистую воду”», — заявил Жапаров в своем телеграм-канале.

Также президент попросил сразу сообщать им о «таких людях».

То, что этот телеграм-канал принадлежит Садыру Жапарову, «Клоопу» подтвердила пресс-секретарь президента Галина Байтерек.

Ранее один из приближенных Садыра Жапарова глава отдела инфополитики аппарата президента Нургазы Анаркулов был задержан по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере. Анаркулов также входил в состав партии «Мекенчил», был соратником Камчыбека Ташиева и Садыра Жапарова.