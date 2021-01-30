В Кыргызстане сняли первый отечественный сериал о спорте под названием «Стимул».

Картина расскажет о жизни кыргызстанских спортсменов и трудностях с которыми им приходиться сталкиваться.

Бывший спортсмен, оставшийся без работы, сирота и сельский парнишка каждый из которых по своим обстоятельствам открывают для себя мир спорта и дзюдоистка с тяжелой судьбой. Разные истории разных людей, которых объединяет одно — спорт.

«Каждый из вас может и не стать чемпионом, но человеком быть важно!» — говорит один из главных героев в трейлере сериала.

Автором и режиссером сериала выступил Темирлан Жумабеков. А главные роли в картине исполнили спортсмены Кыргызстана, среди которых чемпион по боксу Омурбек Малабеков и дзюдоистка Аяна Рыскулбекова.

Телесериал выйдет в марте 2021 на телеканале «КТРК Спорт» и будет состоять из 13 серий.