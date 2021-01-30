На сайте правительства 29 января вынесли на общественное обсуждение законопроект об инвестировании пенсионных накоплений в аффинированное золото. Проект продвигает соцфонд Кыргызстана.

По данным соцфонда, при долгосрочных инвестициях в золото можно избежать скачков цен и при необходимости продать с выгодой.

«Золото, благодаря своим уникальным свойствам и длительной истории в качестве денег, имеет большой запас прочности как инвестиционный и резервный актив. Поэтому для всех драгметаллов в целом свойственна высокая надежность вложения денег.

В последние десятилетия цена на золото в целом повысилась. Это в определенной мере обусловлено тем, что в отличие от национальных валют и ценных бумаг запасы золота ограничены и добыча золота в новых месторождениях требует более высоких затрат», — написали авторы законопроекта.

На сегодняшний день значительную долю размещенных пенсионных активов занимают традиционные финансовые инструменты, такие как ГЦБ и депозиты в коммерческих банках.

«Размещение в золото имеет имиджевое значение для пенсионной системы и должно повысить уровень доверия к системе», — считают в соцфонде.

Соцфонд предлагает вложить в аффинированное золото 10% от общих активов госнакопительного пенсионного фонда.

По итогам 2020 года в Государственном накопительном пенсионном фонде накопилось 24,7 миллиарда сомов. Из них более 91% размещены в государственных ценных бумагах, а чуть больше 6% — на депозитах в коммерческих банках.