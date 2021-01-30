Фото: УВД

В Иссык-Кульской области задержали мужчину по прозвищу «Нуке» по подозрению в мошенничестве. Об этом Turmush сообщили в пресс-службе УВД.

По данным ведомства, подозреваемый состоит на оперативном учете МВД в качестве члена преступной группировки.

Сообщается, что в сентябре 2020 года в ОВД Иссык-Кульского района обратился мужчина. По его словам, в марте того же года подозреваемый продал ему машину «Мерседес-Бенц», но позже выяснилось, что машина находится в розыске.

Данный факт зарегистрирован в ЕРПП и было начато досудебное производство по статье «Мошенничество».

Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. По делу ведется следствие.

Члена ОПГ задерживают не в первый раз. В августе 2020 года оперативники нашли в его доме пакет марихуаны. Тогда мужчину также водворили во временный изолятор и было начато следствие.