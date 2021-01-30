Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умерли два пациента с COVID-19. Оба случая зафиксировали в Бишкеке.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 411 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 76 человек. По количеству выявлений новых случаев коронавируса все еще лидируют Бишкек и Чуйская область, а в Таласской и Баткенской областях за сутки не выявили ни одного случая заражения COVID-19.

Бишкек — 27;

Чуйская область — 28;

Иссык-Кульская область — 3;

Ош — 3;

Нарынская область — 1;

Ошская область — 5;

Баткенская область — 1;

Джалал-Абадская область — 9.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 453 случая заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 138 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 80 781 пациента, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 30 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 598 пациентов, из них 27 — в реанимации, еще 179 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 732 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медиков за сутки выявили два случая заражения COVID-19. Оба случая зарегистрировали в Джалал-Абадской области.

За весь период пандемии 4 173 медработник заразился коронавирусом. По данным минздрава, 4 088 из них выздоровели.