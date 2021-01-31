Пресс-служба УОБДД Чуйской области сообщила, что 29 января примерно в 4 утра на трассе из Бишкека в СЭЗ четыре автомобиля столкнулись с оставленным на дороге станком-дробилкой. Пострадали пять человек.

По данным дорожной милиции, у станка-дробилки лопнуло колесо и его хозяин уехал за дополнительной машиной, чтобы убрать его с дороги. В это время в него врезался микроавтобус, в котором был только водитель.

Приехавшие на место сотрудники УОБДД поставили знак аварийной остановки и начал оформлять ДТП, однако из-за сильного тумана еще три автомашины столкнулись со спецтехникой.

В пресс-службе отметили, что сотрудники Аламединского следственного отдела выясняют все детали произошедшей аварии. Ведется следствие.