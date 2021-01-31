Старшего прокурора Улукбека Омурзакова, задержанного по подозрению в попытке захвата месторождения в Ошской области, отпустили под подписку о невыезде. Об этом изданию Kaktus.media сообщил адвокат Икрамидин Айткулов.

По его словам, Первомайский райсуд вынес решение об изменении меры пресечения Омурзакову 30 января.

Задержание Омурзакова

Улук Омурзаков — родной брат замглавы МВД Суюна Омурзакова. Сотрудники ГКНБ задержали его 12 ноября 2020 года по подозрению в организации рейдерского захвата компании «Жол-Чырак и Ко». Вместе с ним силовики задержали четырех его приближенных человек из спортклуба «Мухаммед-Умар». Они также подозреваются в захвате предприятия.

После задержания Улукбека Омурзакова 17 ноября около десяти его сторонников организовали пресс-конференцию и потребовали отпустить его под домашний арест, иначе «поднимется молодежь».

С заявлением на Улукбека Омурзакова обратились учредители компании «Жол-Чырак и Ко» Алмас Жоробеков и Муратбек Исраилов еще 12 октября. Они заявили, что их компанию захватил человек по имени Кутман Шермат уулу, а ему в этом помогает Омурзаков.

По их словам, люди Омурзакова из охранного агентства «Мухаммед-Умар» препятствуют «законным владельцам месторождения войти в их предприятие».

Кроме того, оказалось, что Шермат уулу находится в розыске — ему были предъявлены обвинения по статьям «Мошенничество» и «Лжепредпринимательство».

В свою очередь Улук Омурзаков и адвокат Шермат уулу эти обвинения опровергли. По словам адвоката Шермат уулу, его подзащитный подвергается гонениям. Также сторонники Омурзакова на пресс-конференции предполагали, что за задержанием Омурзакова есть «политические интересы».