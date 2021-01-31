Адвокатесса Дуйшенбека Зилалиева Таалайгуль Токтакунова просит суд вызвать Сапара Исакова в качестве свидетеля. По словам Зилалиева, Исаков знал, для чего предназначались найденные у ее подзащитного 1 млн долларов.

«Чтобы поставить точку в этом вопросе, необходимо для пояснений вызвать в суд Сапара Исакова и Сооронбая Жээнбекова. Они должны дать ответ о предназначении указанных средств. Так как сейчас при упоминании обвинения Зилалиеву все припоминают именно эти деньги. В итоге невиновный человек отвечает за чужие, в прямом смысле, деньги. Поэтому, так важно допросить этих свидетелей. Особенно, желательно, Сапара Исакова», — подчеркнула адвокатесса на судебном процессе.

Сам Дуйшенбек Зилалиев утверждает, что часть найденных у него денег предназначались для предвыборной кампании экс-президента Сооронбая Жээнбекова.

5 октября 2020 года Первомайский районный суд Бишкека признал Зилалиева виновным в незаконном обогащении, за что он получил девять лет тюрьмы с лишением права занимать должности на государственной службе сроком до трех лет.

А уже в ночь с 6 на 7 октября его освободили из следственного изолятора Госкомитета нацбезопасности во время массовых беспорядков и захвата Белого дома. Через неделю его вернули обратно в СИЗО ГКНБ, после чего защита начала бороться за оправдание Зилалиева.

После октябрьских событий и смены власти адвокатесса Зилалиева Таалайгуль Токтакунова сделала заявление о том, что обвинение в незаконном обогащении несостоятельно, так как из найденных в ячейке денег $300 тыс принадлежали другу Зилалиева.

Остальные $700 тыс принадлежали штабу кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова, которые лежали там на случай каких-то непредвиденных трат в 2017 году. Недвижимость, украшения и наличные деньги у подзащитного, не соразмерные с официальными доходами Токтакунова объясняет, как прибыль от продажи скота.

Адвокат экс-президента заявил, что Сооронбай Жээнбеков не имеет никакого отношения к этому делу, поэтому не обязан идти в суд. Призвать в качестве свидетеля Сапара Исакова — тоже маловероятно. Он так и не вернулся в места заключения после 5 октября, где находится политик — неизвестно.