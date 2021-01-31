Республиканский штаб сообщил, что за прошедшие сутки в Кыргызстане умер один пациент с COVID-19. Он скончался в больнице в Чуйской области.

По данным минздрава, за весь период пандемии в стране умерли 1 412 человек, у которых ранее подтвердили коронавирус.

Штаб также сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 76 человек. По количеству выявлений новых случаев коронавируса все еще лидируют Бишкек и Чуйская область, а в Таласской и Баткенской областях за сутки не выявили ни одного случая заражения COVID-19.

Бишкек — 32;

Чуйская область — 25;

Иссык-Кульская область — 8;

Джалал-Абадская область — 4;

Ошская область — 3;

Ош — 3;

Нарынская область — 1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 529 случаев заражения коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 115 пациентов. По всей стране за все время пандемии выписали 80 896 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 31 января в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежат 586 пациентов, из них 26 — в реанимации, еще 170 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 702 пациента лечатся амбулаторно.