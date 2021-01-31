Мэрия Бишкека передумала возобновлять обучение всех школьников и детских садов в офлайн режиме. По данным пресс-службы такое решение было принято в связи с эпидемиологической ситуацией.

Сейчас на офлайне учатся только 1, 5, 9 и 11 классы. Когда именно остальные классы пойдут в школы, пока неизвестно.

«Эпидемиологическая ситуация немного стабилизировалась, но расслабляться рано, в связи с этим, принято решение временно отложить возобновление учебного процесса в режиме офлайн для остальных классов и детских садов», — сообщила пресс-служба.

Как заявила мэрия, борьба против COVID-19 продолжается.

«Все это время мы совместно со специалистами управления образования, медиками и эпидемиологами четко отслеживали ситуацию, проводили мониторинг учебного процесса в эпоху пандемии», — пишет пресс-служба.

В заключение мэрия обратилась к горожанам с просьбой отнестись с пониманием, не верить фейкам в соцсетях и мессенджерах и проверять информацию в официальных источниках.