И.о. вице-премьера Эльвира Сурабалдиева поручила Минздраву обеспечить полную готовность к возможной «третьей волне» коронавирусной инфекции.

Данное поручение Сурабалдиева озвучила 30 января на совещании с членами научно-консультативного совета по коронавирусной инфекции, который был создан при Минздраве, с целью помочь не допустить дальнейшее распространение COVID-19 и повысить качество медицинской помощи.

«Необходимо обеспечить полную готовность организаций здравоохранения к возможной третьей волне коронавирусной инфекции в части развертывания достаточного количества основных и резервных коек, обучения и переобучения медицинских работников по профилактике и лечению COVID-19, создания достаточного запаса лекарственных средств и медицинских изделий», — заявила вице-премьер.

Сурабалдиева отметила важность учета основных выводов и рекомендаций, в ходе работы межведомственной рабочей комиссии по повышению эффективности работы государственных, муниципальных и местных органов в вопросах противодействия коронавирусной инфекции, а также рационального использования финансовой, грантовой и гуманитарной помощи.

Вице-премьер добавила, что работа по вопросу будущей добровольной вакцинации населения от COVID-19 должна продолжаться.