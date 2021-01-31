В Бишкеке 31 января прошел марш за законность и против изменения Конституции Кыргызстана. Каждое воскресенье активисты проходят от железнодорожного вокзала до флага на площади «Ала-Тоо», поют гимн Кыргызстана и расходятся. На это раз участники марша также прошли этот путь.

По словам организаторов, в воскресной акции приняли участие более 20 человек. Участники марша держали плакаты с различными надписями. На одном из них было написано «Садыр ава, Путин болбо», а на другом «Конституцияны көрсөт».

Также активисты хотят, чтобы проект новой Конституции был опубликован и вынесен на общественное обсуждение.

Воскресные марши начались после событий 5-6 октября, когда Садыр Жапаров заявил о новом проекте Конституции. Опубликованный тогда вариант Основного закона значительно ущемлял права и свободы граждан. После шквала критики власти собрали Конституционное совещание, которое с октября редактировало этот документ.

Однако, стало известно, что Конституционное совещание может сразу передать проект новой Конституции в парламент, обойдя процедуру общественного обсуждения. Это стало еще одной причиной недовольства кыргызстанцев.

Согласно отредактированному проекту Конституции, в стране могут усилить власть президента, ввести новый госорган — Курултай, а число депутатов в парламенте сократить на 30 человек.