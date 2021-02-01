Пресс-служба мэрии сообщила, что и.о. мэра Бишкека Балбак Тулобаев 1 февраля сделал замечание двум вице-мэрам.

По данным мэрии, вице-мэру столицы по земельным вопросам, архитектуре и строительству Азамату Сагындык уулу было поручено до 26 января внести предложения по узакониванию самовольно возведенных индивидуальных жилых домов, построенных после 1999 года.

А также провести ряд процедур по узакониванию земельных участков и разработать и представить календарный план мероприятий по узакониванию участков, где уже построили дома и внести изменения в Генплан города.

Кроме этого, Сагындык уулу поручили обеспечить электроэнергией и питьевой водой жителей жилмассива «Бугу-Эне Багыш». Однако вице-мэр «не представил информацию в установленном порядке».

Также ему вместе с вице-мэром по транспорту Азизом Алымкуловым было поручено проработать вопрос запуска новой маршрутной линии до жилмассива «Бугу-Эне-Багыш». Однако поручение не было исполнено.

«В связи с этим, и.о.мэра применил дисциплинарное взыскание в отношении двух вице-мэров в виде замечания», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Кто такой Азиз Алымкулов

Азиз Алымкулов работает на посту вице-мэра еще с февраля 2019 года. Он известен своим заявлением во время событий 5-6 октября о том, что «надо жестко ломать» тех, кто выйдет с мыслью грабить народ.

Кто такой Азамат Сагындык уулу

Азамат Сагындык уулу был назначен на эту должность только в декабре 2020 года, заняв место своего предшественника Уланбека Азыгалиева. Ранее Сагындык уулу возглавлял управление земельных ресурсов мэрии Бишкека.