Пресс-служба президента Кыргызстана сообщила, что Садыр Жапаров в качестве президента подписал первые пять указов, а на стадии разработки находятся еще несколько аналогичных документов.

«Клооп» уже разбирал, что содержится в указе «О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности», который Жапаров подписал самым первым.

Согласно указу, правительство страны до 1 июня должно разработать и внести новую Концепцию о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности. В качестве обязательных для этого документа принципов указывается «приоритет духовно-нравственных мотивов жизненного поведения над материальными интересами» и «приоритет общественных и государственных интересов над индивидуальными и их непротивопоставление».

Рассказываем о самом важном, что находится в остальных четырех указах, подписанных Садыром Жапаровым.

Про кадры

Указ «О новой государственной кадровой политике» регламентирует, какие надо принять меры, чтобы привлечь в госорганы и органы местного самоуправления больше «профессиональных кадров и перспективной молодежи», добиться «улучшения морально-нравственных качеств служащих» и снизить коррупцию.

Для этого, по мнению Жапарова, требуется подбирать и назначать кадры «на основе профессиональных и морально-нравственных качеств кандидатов». Также указом предписывается:

не допускать ограничений при подборе кадров по половому, национальному и языковому признаку, а также по признаку инвалидности;

обеспечить бережное отношение к кадрам, сохраняя и преемственность, и приток молодых кадров;

запретить назначение на государственные и муниципальные должности лиц с запятнанной репутацией, ранее замешанных в коррупционных преступлениях;

совершенствовать конкурсный отбор кадров с учетом справедливости, упрощения процедуры отбора и повышения требований к кандидатам;

проводить на постоянной основе повышение квалификации и переподготовку кадров;

повысить ответственность «за надлежащее исполнение должностных обязанностей».

Президент поручил сформировать постоянно действующую систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров и создать единую Государственную стратегию развития и формирования кадров.

Стратегия должна сделать процесс отбора и продвижения в карьере равным для всех. Правда, при этом на вышестоящие должности будут назначать в первую очередь тех, кто находится «в установленных законодательством кадровых резервах».

Правительство вместе с уполномоченным госорганом должно «в ускоренном порядке» разработать все необходимые документы для этого.

Про недра и национализацию

Указ «О вопросах реформирования горнодобывающей отрасли Кыргызской Республики» обязывает правительство к 1 июля 2021 года разработать и внести в парламент новый Горный кодекс Кыргызстана.

Согласно ему, больше ни одно иностранное предприятие не получит новую лицензию в республике на разработку недр. Разработка будет производиться «исключительно национальной горнодобывающей компанией со 100% участием государства в уставном капитале».

Горный кодекс должен усилить контроль за незаконной добычей полезных ископаемых и за лицензиями, обеспечивать рациональное использование недр, промышленную и экологическую безопасность и помочь в будущем внедрению международных стандартов экологической безопасности. Также, по мнению Жапарова, необходимо:

расширить реестр участков недр общегосударственного значения и выявить экономически перспективные месторождения через аудит;

стимулировать геологоразведку и открытие новых месторождений;

рассмотреть возможность внедрения международной системы стандартов отчетности по запасам полезных ископаемых в Кыргызстане.

Инвесторов, которые на момент внедрения Горного кодекса уже вели разработки кыргызских недр, обещают пока не лишать лицензий. Но кодекс введет для них ряд ограничений, которые будет не просто выполнить без ущерба для производства. Они будут обязаны:

брать на работу не менее 90% работников из числа граждан Кыргызстана от общей штатной численности персонала горнодобывающей компании и подрядных организаций;

приобретать не менее 80% товаров и услуг на территории Кыргызстана, кроме случаев, когда необходимое инвестору не производится в стране [а таких случаев явно больше, чем 20%];

обеспечить рациональность, эффективность и прозрачность распределения финансовых средств, поступающих от горнодобывающих компаний в фонды, республиканский и местные бюджеты через цифровые платформы.

Кроме того, до 1 мая 2021 года горнодобывающая отрасль должна цифровизироваться, подключиться к госсистеме «Тундук» и разместить госуслуги в сфере недропользования на госпортале электронных услуг.

Также до 1 сентября 2021 года республика должна разработать и внедрить механизмы электронного лицензирования права пользования недрами и внешнеэкономической деятельности, чтобы исключить коррупцию.

Про мигрантов и этнических кыргызов

Новый президент Кыргызстана считает, что необходимо «определить первоочередной задачей всестороннюю поддержку трудовых мигрантов в странах пребывания, а также защиту интересов и прав семей мигрантов в стране». Указ об улучшении миграционной ситуации рекомендует правительству:

активизировать работу по защите прав и интересов трудовых мигрантов, находящихся за рубежом, информировать и консультировать их с применением цифровых технологий;

в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение проект Концепции миграционной политики;

с учетом развития демографической ситуации разработать и принять программу по занятости граждан на внутреннем и внешних рынках труда с учетом того, как будет развиваться экономика и куда будут ехать мигранты.

Тех, кто уже мигрировал, и их родственников правительство должно простимулировать вкладывать деньги в национальную экономику. Для этого до конца июня 2021 года оно должно разработать и принять программу (или какие-то отдельные инструменты). Также нужно завершить принятие подзаконных актов по реализации национальной инициативы «Мекен карт».

*«Мекенкарт» — идея экс-президента Сооронбая Жээнбекова для соотечественников, проживающих за рубежом и для создания благоприятных условий для их возвращения на историческую родину. С ней кыргызский соотечественник с иностранным гражданством может въезжать и выезжать без визы, трудиться и жить без вида на жительство и разрешения на работу, обучаться и лечиться.

Отдельный комплекс мер должен появиться и для «адаптации и реинтеграции» мигрантов, вернувшихся домой. Также правительство должно «в приоритетном порядке» реализовывать инвестиционные проекты по развитию новых производств в регионах с новыми рабочими местами и особым налоговым режимом.

Что касается детей мигрантов, для них предлагается указом «ввести на законодательном уровне понятие «дети трудовых мигрантов» с «гарантиями их государственной защиты». По задумке Жапарова, нужно рассмотреть возможность разработки механизма, при котором родители-мигранты могут известить органы опеки о своем отъезде и о том, кому остаются их дети.

Органы опеки в свою очередь будут мониторить ситуацию с детьми «с помощью цифровых технологий или платформ». Родители, которые оставили детей без опекунов и попечителей на время миграции без уведомления органов опеки и попечительства должны будут отвечать за это.

Ответственность предполагается ввести и рассмотреть и для опекунов и попечителей, которые не справились с обязательствами в отношении детей мигрантов.

В указе о миграции говорится и о правовом статусе этнических кыргызов. Чтобы его урегулировать, указ рекомендует предоставить возможность приобретения гражданства республики им в упрощенном порядке в ряде случаев.

Про инвесторов

Наконец, для того, чтобы повысить уровень доверия инвесторов и продолжить усилия для «создания благоприятного инвестиционного климата и деловой среды» Жапаров подписал указ «О защите собственности и поддержке предпринимателей и инвесторов».

В указе прописан ряд мер, которые уже звучали не только из уст самого Жапарова, но и из уст его предшественников. Указывается, что необходимо защитить бизнес от необоснованного и бесконтрольного вмешательства правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и «обеспечить безопасность деятельности инвестиционных объектов и имущества инвесторов».

Что касается расследования преступлений, связанных с бизнесом, тут власти должны изменить подход. Указ предписывает:

внедрить принцип «один следственный орган по экономическим преступлениям» без права передачи подследственности другим правоохранительным органам;

ввести механизм предварительной проверки без регистрации в ЕРПП в отношении предпринимателей о ряде правонарушений.

Ряд поручений указа касается Генпрокуратуры. Она должна:

усилить надзор за неукоснительным исполнением законодательства о гарантиях свободы предпринимательской деятельности и защиты собственности и инвестиций;

обеспечить наказание должностных лиц контролирующих, правоохранительных и фискальных органов за ряд притеснений бизнеса;

за месяц придумать, как оптимизировать порядок рассмотрения заявлений в отношении предпринимателей в ЕРПП;

за месяц создать круглосуточный телефон доверия для бизнеса, куда можно будет жаловаться на превышение полномочий госорганами.

Правительство же за три месяца должно разработать и внести в парламент пакет законов, которые и дальше будут служить «декриминализации экономических преступлений и проступков» и закон, который будет запрещать заключать под стражу подозреваемых в экономических преступлениях.

Кроме того, за три месяца с помощью бизнеса и Верховного суда предлагается разработать и внести в парламент ряд законопроектов, которые помогут лучше защищать бизнес в суде и быстрее рассматривать дела, связанные с предпринимателями. Нужны и новые критерии эффективности деятельности правоохранительных, фискальных и контролирующих органов и их сотрудников — их должны создать за два месяца.

До 1 сентября 2021 года указ обязывает сократить число бумаг, которые требует государство от бизнеса и перевести эти бумаги в электронный формат, а к 31 декабря 2021 года на свет должен появиться Единый электронный портал по выдаче лицензий и разрешительных документов.

Он будет обеспечивать автоматизированную систему выдачи лицензий и разрешений и будет соединен с Государственным порталом электронных услуг через Единую систему идентификации. Также указ требует «устранить барьеры и упростить требования, установленные в законодательстве республики по вопросам инвестиций».