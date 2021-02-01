Пресс-служба УВД Иссык-Кульской области сообщила, что сотрудники милиции 30 января задержали 24-летнего жителя Чолпон-Аты Э.Э., который состоит на учете как член организованной преступной группировки.

По данным правоохранителей, в сентябре 2020 года к ним обратился 36-летний мужчина — ему продали машину, которая находится в розыске. По словам заявителя, автомашину «Мерседес-Бенц» ему продал некий парень по имени Замир еще в марте 2020 года. Пострадавший заявил, что ему был причинен материальный ущерб.

По данному факту было начато досудебное производство по статье «Мошенничество». Задержанный водворен в ИВС ОВД Иссык-Кульской области. Ведется следствие.