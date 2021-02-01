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Бишкеке 1 февраля проходят три митинга — два у Дома правительства и один у здания Верховного суда.

Собравшиеся требуют внимания к своим проблемам, при этом с частью из них после октябрьских событий власти уже однажды обещали помочь. Вот что беспокоит митингующих.

Судьба «Каравана»

Арендаторы торгового центра «Караван» вышли к дому правительства с требованием решить вопрос с договорами аренды. В акции участвовали около 100 человек.

Фото 24.kg.

По словам одной из арендаторов Дамиры Абдиевой, накануне им пришло очередное уведомление о том, чтобы они освободили помещения.

«Последний раз, когда мы выходили на митинг, была создана правительственная комиссия, об итогах работы которой мы не знаем. Мы требуем одного — чтобы нам дали спокойно работать, чтобы наши гражданские права защищались договором и законом», — сказала она.

К митингующим вышли представители Фонда управления госимуществом и заявили, что для начала нужно написать предложение по этому вопросу, затем минэкономики отправит его на рассмотрение в аппарат правительства и только затем будет принято решение.

В пресс-службе ФУГИ также ответили «Клоопу», что данный вопрос решает аппарат правительства, а не Фонд управления госимуществом.

Это уже четвертый митинг арендаторов. В последний раз в ноябре 2020 года вице-премьерка Эльвира Сурабалдиева пообещала митинговавшим арендаторам торгового центра «Караван» помочь их проблеме.

Ранее «Караваном» в центре города владел экс-мэр Бишкека Нариман Тюлеев. ТЦ у политика конфискован по решению суда, признавшего в 2013 году экс-мэра Бишкека виновным в коррупционных преступлениях. Сейчас ТЦ «Караван» фактически принадлежит государству: находится на балансе госпредприятия «Мулк» и приносит в год порядка 74 млн сомов.

Весной 2020 года стало известно, что ТЦ выставят на электронные торги для арендаторов. Поэтому с 15 августа 2020 года здание прежним арендаторам надо будет освободить, до этого погасив задолженности по аренде. В уведомлении было сказано, что арендаторы могут выкупить право аренды бутиков на электронных торгах, но есть большой риск того, что они не смогут это сделать.

Земельные участки

Также около 100 человек у Дома правительства требуют выдать им земельные участки.

«Я и такие, как я, уже десять лет стоим в очереди на землю в сельсовете Аламединского района. Но не можем ее получить. Много тех, кто уже купил землю, но до сих пор не может получить разрешительные документы. Это откровенное мошенничество», — сказала участница акции Бактыгуль Омуралиева.

Фото 24.kg.

Федерация профсоюзов

К зданию Верховного суда вышли около 30 сторонников бывшего председателя Федерации профсоюзов Мирбека Асанакунова.

«Мы надеемся на справедливость судебной системы и на то, что суд признает Асанакунова единственным легитимным председателем. Мы вышли, чтобы поддержать его», — сообщила одна из участниц митинга.

Фото 24.kg.

Скандал не утихает с тех пор, как Асанакунова отстранили от должности председателя. Члены федерации не раз заявляли о давлении со стороны Мирбека Асанакунова, используя правоохранительные органы и депутатов парламента.

25 декабря в ФПК состоялись два внеочередных съезда, где выбрали двух разных руководителей федерации — на одном выбрали Асанакунова, а на другом Сагына Бозгунбаева.

Бозгунбаев был зарегистрирован в качестве председателя Федерации профсоюзов Кыргызстана в органах юстиции. Однако, сторонники Асанакунова не дали ему работать, устраивая потасовки.

На сегодняшний день судебные разбирательства по определению председателя все еще продолжаются.