Новость обновлена в 14:20

Коалиция парламентского большинства на заседании 1 февраля одобрила главу Счетной палаты Улукбека Марипова на пост премьер-министра. На пост главы кабмина Марипова выдвинула фракция «Республика — Ата Журт». При этом сам Марипов заявил журналистам, что его кандидатура была согласована с Садыром Жапаровым.

«Этот вопрос был обсужден с главой государства, я разговаривал с Садыром Жапаровым. Мне поступило предложение, я согласился», — сказал Марипов.

Теперь кандидатуру Марипова представят всем депутатам Жогорку Кенеша на утверждение. Марипова одобрили на пост главы правительства после вопросов депутатов. Кандидат на должность премьера заявил, что у него уже разработана программа по первым «100 дням» работы правительства.

На вопрос о кадровой политике Марипов ответил, что нужно учитывать резерв кадров и профессионализм кандидатов на разные должности в госорганах.

Основными приоритетами работы в качестве главы кабмина Марипов обозначил работу в сфере развития экономики и хозяйственных вопросов.

Депутат Дастан Бекешев во время рассмотрения кандидатуры Марипова заявил, что последний не предоставил программу и структуру правительства. Однако его коллега Торобай Зулпукаров заявил, что Марипов может это сделать и после рассмотрения и утверждения его кандидатуры.

Сам Марипов сказал, что намерен внести изменения в структуру правительства. По его словам, сейчас в структуре правительства значатся 22 ведомства, но их можно сократить до 16.

«Если коалиция меня поддержит, я внесу на рассмотрение структуру и состав правительства. Первая моя задача — решать проблемы, связанные с COVID-19. Энергетика. Надо зиму благополучно завершить и начать весенне-полевые работы», — сказал он.

Известно, что Марипов работал первым заместителем руководителя аппарата президента Алмазбека Атамбаева. Он был назначен на этот пост после того, как с этой должности по собственному желанию на фоне скандала с газетой «Вечерний Бишкек» ушел Икрамжан Илмиянов. Последний был близким соратником Атамбаева. В СМИ также сообщают, что глава Счетной палаты является названным сыном беглого депутата Аскарбека Шадиева.

Шадиева еще в июне 2020 года Первомайский суд Бишкека признал виновным в незаконном обогащении. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с конфискацией имущества и штраф в 60 тысяч сомов.

Изменение состава правительства и назначение нового премьер-министра стали следствием затянувшегося политического кризиса, который начался после парламентских выборов 4 октября 2020 года.

Тогда на фоне беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке сторонников в короткие сроки занял посты премьер-министра и и.о. президента. После своего назначения Жапаров сделал ряд кадровых перестановок, утвердив на ключевые посты своих соратников.

Затем Жапаров при поддержке депутатов Жогорку Кенеша шестого созыва инициировал выборы президента, а также референдумы по изменению формы правления и Конституции.

Так, 10 января избиратели проголосовали за президентскую форму правления, а вместе с этим на выборах президента победу одержал Садыр Жапаров. Он сложил с себя полномочия премьер-министра и весь кабмин ушел вместе с ним в отставку.