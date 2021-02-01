Республиканский штаб сообщил, что за сутки вирус подтвердился у 59 человек. По количеству выявлений новых случаев коронавируса все еще лидируют Бишкек и Чуйская область.

Бишкек — 26;

Чуйская область — 19;

Иссык-Кульская область — 4;

Нарынская область — 4.

Ошская область — 2;

Баткенская область —2;

Джалал-Абадская область — 1;

Таласская область —1.

По данным штаба, всего за все время пандемии в стране выявили 84 588 случаев заражения коронавирусом.

Также впервые за долгий период в Кыргызстане не зарегистрировано ни одной смерти пациента с коронавирусом.

За сутки выздоровели и были выписаны из больниц 91 пациент. По всей стране за все время пандемии выписали 80 987 пациентов, переболевших COVID-19 или внебольничной пневмонией.

Республиканский штаб также отметил, что на 1 февраля в Кыргызстане в больницах с коронавирусом лежит 581 пациент, из них 30 — в реанимации, еще 166 находятся в тяжелом состоянии. Кроме этого, еще 674 пациента лечатся амбулаторно.

Среди медработников также за сутки зарегистрировано три новых случая заражения COVID-19. Все три случая выявлены в Бишкеке.