И.о. вице-премьер-министра Равшанбек Сабиров 30 января встретился с представителями казахской компании Hampton Resources limited. На встрече частники представили проект реформирования кыргызской энергосистемы.

В Hampton Resources limited заверяют, что если власти республики одобрят их проект, то начать его реализацию можно будет уже с марта 2021 года.

При этом можно обойтись без бюджетного финансирования — проект воплотят за счёт привлечённых инвестиций и инвесторов.

Что предлагают Кыргызстану?

В Hampton Resources limited считают: для того, чтобы энергосистема Кыргызстана работала эффективно, устойчиво и стабильно, нужно реализовать пять задач. Необходимо:

ввести эффективное регулирование тарифов и цен на электроэнергию и тепло для увеличения внутреннего спроса на энергоресурсы;

вывести сбыт электроэнергии и тепла из ведения распределительных компаний для создания конкуренции на розничном рынке;

внедрить инновации в угольную отрасль для повышения качества топлива через строительство обогатительной фабрики по глубокой переработке угля (энергетический полукокс), а также перевести все котельные и электрические станции республики на местное обогащенное угольное топливо;

построить новый участок железной дороги Балыкчы — Кара-Кече — Мин-Куш с поэтапной электрификацией всей отечественной железной дороги;

построить мини-ТЭЦ на базе всех действующих котельных.

Инновации в угольную отрасль

Улучшить качество угля предлагают за счёт установки на севере и юге Кыргызстана фабрики по глубокой переработке угля. Его можно будет использовать не только как топливо для ТЭЦ и котельных установках, но и экспортировать.

«Установка фабрики по глубокой переработке угля имеет два конечных продукта — энергетический полукокс, кокс и летучие продукты. Её необходимо установить рядом с угольным месторождением, где отпускная цена угля на разрезах составляет 15-20 долларов за тонну», — считают в компании.

Сжигать на тепловых станциях Hampton Resources limited предлагает только энергетический полукокс, кокс применять в металлургии, а летучие продукты — экспортировать.

Предлагается перевести потребление бишкекской ТЭЦ (и в дальнейшем ТЭЦ-2), ошской ТЭЦ и других котельных на высококалорийный полукокс, полностью отказаться от зависимости импортного угля, газа и мазута.

«В произведённом полукоксе почти не содержатся смолистые вещества. То есть, он без всякой очистки пригоден для бездымного сжигания на ТЭЦ и котельных. Нет промышленных стоков и прочих факторов загрязнения окружающей среды. Радикально улучшается экологическая обстановка», — отмечают в компании, добавив, что с предлагаемыми инновациями увеличатся и налоговые поступления в бюджет страны.

Кроме этого, по данным Hampton Resources limited облегчится транспортировка угля на ТЭЦ Бишкека, так как вес угля после обогащения уменьшается более чем в 2 раза. А калорийность, наоборот, увеличивается, примерно в два раза.

Строительство новой железной дороги

Что касается строительства участка железной дороги Балыкчы — Кара-Кече — Мин-Куш, оно позволит обеспечить перевозку угля с месторождения Кара-Кече на столичную ТЭЦ и котельные. Также новая дорога снизит себестоимость угля и позволит уменьшить деформирование и разрушение автодороги Балыкчы — Кара-Кече — Мин-Куш.

* Сейчас кара-кечинский уголь везут автомашинами до Балыкчы, а потом перегружают в вагоны и уже в них везут его в Бишкек и другие пункты назначения.

Мини-ТЭЦ на базе действующих котельных

Hampton Resources limited в своём проекте также предложила построить мини-ТЭЦ на базе действующих котельных. Комбинированные мини-ТЭЦ используют отводимое тепло для отопления, приготовления горячей воды и пара, их общий КПД составляет 95%. Это втрое выше, чем при раздельной выработке электроэнергии и тепла.

В компании сообщили, что установить микротурбины для выработки электроэнергии для мини-ТЭЦ можно на все действующие котельные системы «Кыргызтеплоэнерго» (134 котельных и 43 000 абонентов) и «Бишкектеплоэнерго» (66 котельных и 34 000 абонентов).По мнению ее представителей, такие котельные по всему Кыргызстану в перспективе могут перевести всех абонентов республики на автономное теплоснабжение.

В Hampton Resources limited отметили, что если правительство Кыргызстану одобрит их проект, то начать его реализацию можно будет с марта 2021 года без бюджетного финансирования за счёт привлечённых инвестиций и инвесторов.

Что это за компания?

В открытых источниках о Hampton Resources limited мало информации. К тому же данная компания никак не зарегистрирована на территории Кыргызстана.

В правительстве в свою очередь сообщили, что Hampton Resources limited, презентовавшая проект, является дочерней компанией казахстанской угольной компании ТОО «EXIM ARTIS», базирующейся в Караганде. А презентовал проект член совета директоров EXIM ARTIS и Hampton Resources limited Толонбек Адамкулов.

Адамкулов по данным osoo.kg является директором ОсОО «Дас-Транс», занимающегося пассажирскими перевозками и ОсОО «ADIB MURTAZA CO.LTD» занимающегося оптовой торговлей.

На сайте EXIM ARTIS указывается, что целями деятельности компании являются закуп углей, переработка и реализация ценных сортов угольной продукции (коксующиеся и высокоэнергетические угли) преимущественно на зарубежном и частично на внутреннем рынке Казахстана.

Hampton Resources limited согласно их сайту находится в Лондоне. На сайте компании говорится, что работает она на угольном рынке с 1998 года, а в Казахстане у компании три угольные шахты, «Батыр», «Кировская» и «Западная» и две обогатительные фабрики, «Карагандинская» и «№38».

Кроме этого, у компании есть несколько обслуживающих и вспомогательных подразделений, таких как железнодорожные вагоны, транспортные, ремонтные и сервисные предприятия.