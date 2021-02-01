Жителя города Джалал-Абад привлекли к уголовной ответственности за вступление в брак с несовершеннолетней через религиозный обряд нике. 23-летнего мужчину приговорили к четырем годам лишения свободы, но отпустили по амнистии. Молодые люди утверждают, что не знали о том, что запрещено жениться до наступления совершеннолетия.

По данным следствия, обряд нике прошел ближе к полуночи 26 августа 2019 года. Тогда девушке не было еще и 16 лет. После религиозного обряда мужчина, «знавший» о возрасте девушки, вступил с ней в половые отношения.

Подсудимый сообщил, что приехал из Москвы домой, чтобы жениться, а с девушкой общался до этого всего две недели и не интересовался ее возрастом. По словам девушки на суде, она скрыла свой возраст, потому что «полюбила» мужчину.

Молодые люди утверждают, что не знали об ответственности перед законом, потому что не знали о самом запрете. По их словам, сейчас «они хорошо живут» и воспитывают дочь.

Тем не менее Джалал-Абадский горсуд 21 сентября 2020 года признал подсудимого виновным по статьям 178 «Нарушение законодательства о брачном возрасте при проведении религиозных обрядов» и 178 — «Принуждение к вступлению в фактические брачные отношения» Уголовного кодекса.

По каждой статье мужчина получил 3 года лишения свободы, после частичного сложения наказаний окончательно его приговорили к 4 годам заключения. Однако судья Калыйнур Кангелдиев применил к осужденному две амнистии — к 75 летию Победы в ВОВ и 10 летию Апрельской революции — и освободил от лишения свободы.

Тогда прокурор подал апелляцию в Джалал-Абадский областной суд. Он попросил признать подсудимого виновным не по статье 176, а по статье 164 «Действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Прокурор попросил назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком 7,5 лет.

Однако 15 января 2021 года судебная коллегия облсуда в составе Султанканова, Бекташова и Жоробекова посчитала, что первая инстанция «правильно квалифицировала» преступление и оставила ее решение в силе.

О наказании религиозного деятеля, который провел обряд нике с несовершеннолетней, ничего не сообщается.

Нике с несовершеннолетней

Запрет на совершение нике с несовершеннолетними был введен еще в 2016 году. Молдо не могут проводить обряд бракосочетания нике, пока пара не предоставит документ о регистрации в ЗАГСе.

За нарушение новых норм грозит наказание от трех до пяти лет лишения свободы родителям несовершеннолетнего лица, совершеннолетнему супругу и священнослужителям, решившимся на проведение свадебного обряда.

По результатам исследования ЮНИСЕФ, около 13% женщин 20-24 лет в Кыргызстане впервые вступили в официальный или гражданский брак до 18 лет.

Так, каждая одиннадцатая девушка 15-19 лет сейчас состоит в браке. 2,7% замужних подростков в этом возрасте имеют партнера, который старше на 10 лет и больше.

Ежегодно в ранние браки вступают от 7 до 9 тысяч девушек, при этом, в регионах страны таких случаев встречается в 2,5 раза больше.