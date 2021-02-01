Пресс-служба аппарата президента Казахстана «Акорда» сообщила, что 1 февраля по инициативе кыргызской стороны состоялся телефонный разговор нового президента Кыргызстана Садыра Жапарова с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Токаев отметил удачное проведение инаугурации и вновь поздравил Садыра Жапарова с избранием на должность Президента Кыргызстана, пожелав успехов в ответственной миссии во имя благополучия и прогресса братского кыргызского народа», — отмечает казахская сторона.

По данным «Акорды», собеседники готовы к активной совместной работе, «подтвердив незыблемость казахско-кыргызских отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства».

Пресс-служба президента Кыргызстана также отметила, что главы государств «обменялись мнениями по вопросу борьбы с распространением коронавирусной инфекции», а также по «наращиванию сотрудничества в торгово-экономической и транспортно-транзитной сферах».

Жапаров поблагодарил за поздравления Токаева и елбасы Нурсултана Назарбаева.

В ходе беседы был рассмотрен график предстоящих встреч на высшем уровне, в том числе вопросы подготовки к визиту кыргызского лидера в Казахстан.

Первая поездка

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 11 января поздравил Садыра Жапарова с предварительной победой на выборах главы государства в ходе телефонного разговора.

«Касым-Жомарт Токаев […] отметил, что итоги голосования являются свидетельством всенародной поддержки предложенной им программы по укреплению государственности и обеспечению устойчивого развития Кыргызстана», — сообщила пресс-служба Токаева.

По ее данным, Токаев пригласил Жапарова посетить Казахстан с официальным визитом. Жапаров принял приглашение, отметив, что первый визит в качестве президента совершит в Казахстан.

Несмотря на это, позже пресс-секретарь Жапарова Галина Байтерек сообщила, что первую зарубежную рабочую поездку после инаугурации он совершит в Россию.

Байтерек отрицала то, что Жапарова в России никто не ждет и не хочет принимать.

«Избранный глава государства намерен осуществить свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию. Работа в данном направлении уже ведется. Совместно с российской стороной прорабатываются даты и содержание предстоящего визита. Информация о том, что Россия якобы не готова принять Садыра Жапарова, не соответствует действительности», — сказала Байтерек.

При этом ни пресс-служба президента, ни сама Байтерек не опровергли сообщение Акорды о визите Жапарова в Казахстан.