И.о. министра образования Алмазбек Бейшеналиев встретился 29 января с директором турецкого госфонда «Маариф» в Центральной Азии Хусну Бирджаном. Турецкий чиновник сообщил, что в новом учебном году планируется открытие первой школы фонда в городе Бишкек. Об этом сообщила пресс-служба минобраза.

По данным пресс-службы ведомства, обучение в новой школе будет вестись по госстандартам Кыргызстана и на кыргызском языке.

«Будут созданы соответствующие условия как для учащихся, так и для учителей, большинство которых, согласно условий Соглашения будут граждане Кыргызстана», — сообщает минобраз.

Сам министр сказал, что ведомство окажет «всяческую» поддержку работе фонда над открытием школы.

Министры иностранных дел двух стран — Руслан Казакбаев и Мевлют Чавушоглу — договорились и подписали соглашение по открытию частных школ в Анкаре еще в ноябре 2020 года.

Уже в декабре посол Кыргызстана в Турции Кубанычбек Омуралиев обсудил реализацию этого соглашения с главой «Маарифа» Биролом Акгюном. Турецкая сторона сообщила, что уже открыла офис в Бишкеке, где планирует открыть школы «всех уровней».

«Маариф», «Себат» и Гюлен

Впервые о работе турецкого фонда в Кыргызстане заговорили в 2017 году. Тогда турецкие власти потребовали закрыть лицеи «Себат», так как связывали их со сторонниками оппозиционного проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Кыргызстан отказался это делать, но поменял название лицеев на «Сапат» и ввел минобраз в состав их учредителей. Позже бывший вице-спикер парламента Чыныбай Турсунбеков после поездки в Турцию озвучил идею передать турецкие лицеи под управление «Маарифа».

И уже во время визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Кыргызстан экс-глава государства Сооронбай Жээнебеков договорился об открытии школ «Маарифа», как альтернативе «Сапату».

Критика «Маарифа»

В 2018 году журналист информагентства Regnum Ариф Асылоглу раскритиковал в своей колонке фонд «Маариф». Он написал, что госфонд финансируется Саудовской Аравией и Катаром, а также пропагандирует «радикальную исламскую идеологию, разделяющую менталитет ИГИЛ», которая запрещена в Кыргызстане.

На этот материал отреагировал посол Турции в Москве Хусейин Дириоз. Он написал ответное письмо изданию, в котором опроверг все обвинения и назвал авторов статьи членами Террористической организации Фетхуллаха Гюлена — ФЕТО.

Посол также заявил, что фонд финансируется только из госбюджета Турции, а образовательные учреждения открываются в других странах только по их просьбе в рамках двусторонних отношений.

Журналист Ариф Асылоглу также не оставил без ответа письмо посла. Он заявил, что использованная в его материале информация была тщательно проверена им, а террористической организации ФЕТО, к которой его причислили, не существует. По мнению журналиста, это название «придумала» правящая партия Эрдогана для демонизации движения «Хизмет» Гюлена.

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