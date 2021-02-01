Президент Садыр Жапаров 1 февраля подписал указ об «О дальнейших мерах по развитию системы управления Вооруженными Силами Кыргызстана». Согласно указу, на базе Госкомитета по делам обороны и Генштаба вооруженных сил будет сформировано Министерство обороны.

Контроль за исполнением указа возложен на секретариат Совета безопасности, а правительству рекомендовано принять меры, вытекающие из указа.

Минобороны 2.0

Министерство обороны Кыргызстана существовало в период с 1993 по 2015 годы. Однако, с 2014 по 2016 год после военной реформы функции Минобороны разделили между собой Генштаб и Госкомитет по делам обороны.

В 2014 году Генштаб вооруженных сил наделили полномочиями центрального органа военного управления, а при возникновении кризисных ситуаций — высшего органа оперативного управления и координации сил и средств госструктур, вовлеченных в систему обеспечения национальной безопасности.

Кроме этого, начальник Генштаба стал подчиняться напрямую президенту, а не министру обороны. Глава Генштаба фактически стал командующим вооруженными силами.

В 2016 году появился Госкомитет по делам обороны. В задачи нового ведомства вошло решение вопросов финансового и материально-технического обеспечения вооруженных сил, а также осуществление межотраслевой координации в сфере обороны. Фактически председатель Госкомитета по делам обороны перешёл в подчинение главе Генштаба.