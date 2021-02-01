Депутат Дастан Бекешев предлагает кыргызстанцам инициировать законопроект об уменьшении зарплат парламентариев, президента и премьер-министра до прожиточного минимума.

Такое предложение он опубликовал на своей фейсбук-странице. По словам Бекешева, проект закона, который он продвигает, до сих пор не опубликован для общественного обсуждения. Сам проект депутат обнародовал на своем официальном сайте, чтобы граждане могли его инициировать.

«Никто, абсолютно никто не вправе запрещать депутату инициировать законопроект. Это нарушение Конституции. Но мы живем в таких реалиях, когда клянутся на Конституции, но в мыслях ненавидят ее и хотят поменять […] Законопроект не публикуют. Это цензура», — написал Бекешев.

Согласно действующей Конституции, чтобы законопроект рассмотрели парламентарии в качестве инициативы граждан, под ним должны подписаться 10 тысяч человек.

В справке-обосновании проекта говорится, что принятие закона простимулирует депутатов к эффективной работе, «подтолкнет чиновников к пересмотру решений касательно затрат и сэкономит средства госбюджета».

Своим проектом Бекешев также предлагает все сэкономленные средства направлять с зарплат направить на погашение внешнего долга республики.

Согласно данным Национального статистического комитета, прожиточный минимум на 2020 года в среднем по Кыргызстану составил 5 359 сомов.

Что ответили в аппарате Жогорку Кенеша?

Глава пресс-службы Жогорку Кенеша Индира Куралбек кызы 1 февраля сообщила журналисту «Клоопа», что перед опубликованием на сайте парламента документ должен пройти определенные процедуры. По ее словам, документ в аппарат пока не поступал.

«К нам еще не поступал этот законопроект, сначала письмо должно поступить к руководителю аппарата, а затем мы опубликуем. Мы не имеем права не публиковать законопроект», — пояснила Куралбек кызы.

Похожий ответ от пресс-службы парламента по отношению к законопроекту Бекешева был дан журналистам и ранее. Еще 18 января Бекешев рассказал о цензуре на законопроекты в парламенте. Тогда он заявил, что «не все законопроекты хотят выносить на общественное обсуждение».

Депутат добавил, что он пытается опубликовать свой проект еще с декабря 2020 года. Тогда в пресс-службе парламента сообщили журналисту «Клоопа», что Бекешев не выполнил все процедуры, а лишь «разговаривал с руководителем аппарата Жогорку Кенеша».

«Требуется поручение к исполнению от рукаппарата парламента. Как только поручение к исполнению в письменном виде с регистрационным номером поступит в пресс-службу, мы сразу же опубликуем законопроект», — сказала Куралбек кызы.

При этом, сам Бекешев утверждает, что «написал несколько писем в адрес руководителя аппарата Жогорку Кенеша».

Зарплаты властей Кыргызстана

Заработные платы и льготы парламентариев республики обсуждаются в обществе уже не первый год. Сколько именно на руки получают депутаты, неизвестно, так как эти данные — «информация для служебного пользования». Даже правозащитники не смогли добиться ее рассекречивания через суд.

При этом затраты на содержание депутатов и аппарата Жогорку Кенеша растут почти каждый год. Так, с 2010 по 2020 год они составили 6,8 млрд сомов. После того, как в стране начался экономический кризис из-за пандемии коронавируса, появилась информация, что зарплата одного депутата составляет около 200 тысяч сомов.

В пресс-службе парламента опровергли эту информацию, сообщив, что «депутаты парламента получают 25 тысяч сомов, вице-спикер — 27, а спикер Жогорку Кенеша — 30 тысяч сомов».

При этом, кроме зарплат депутаты пользуются и другими услугами, на которые расходуют госбюджет: от услуг сотовой связи до 35 тысяч сомов на зимние заготовки — консервирование огурцов, помидоров и варенья.

После того, как в Кыргызстане начался политический кризис и шестой созыв стал практически бессрочным, депутаты пообещали, что будут работать бесплатно из-за финансового кризиса в стране. Однако после выяснилось, что они продолжают получать зарплату.

Сколько именно получают премьер-министр, члены кабмина и президент, также является «информацией для служебного пользования». Но ее приблизительный размер можно вычислить, опираясь на пенсию для экс-президентов.

По данным Министерства финансов, за ноябрь и декабрь 2020 года экс-президенту Сооронбаю Жээнбекову полагалось выплатить пенсию в размере 296 тысяч сомов (то есть 148 тысяч сомов в месяц). Известно, что ежемесячная пенсия экс-президента — это 75% от зарплаты действующего главы государства без учета всех льгот и привилегий. Таким образом к концу 2020 года зарплата действующего главы государства составляла порядка 193,3 тысяч сомов в месяц.