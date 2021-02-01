Новой заведующей отделом информационной политики аппарата президента 1 февраля назначена телеведущая Нуркамал Асканова. Садыр Жапаров освободил от должности Нургазы Анаркулова, занимавшего этот пост.

В пресс-службе президента отметили, что Анаркулов уволен согласно поданному заявлению.

Нуркамал Асанова работала в КТРК и больше 10 лет вела на канале передачу «Кайдасын?», аналог российского «Жди меня».

Задержание Анаркулова

Оперативники Антикоррупционной службы ГКНБ задержали Нургазы Анаркулова 30 января по подозрению в вымогательстве в особо крупном размере.

«А.Н.С., злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих госдолжностей за положительное решение вопроса о назначении», — сообщили в ГКНБ.

Нургазы Анаркулов был назначен заведующим отделом информационной политики в октябре 2020 года. Указ о назначении Анаркулова подписал Садыр Жапаров после смены власти в стране в результате октябрьских событий. Анаркулов состоит в партии «Мекенчил», которую создали Садыр Жапаров и нынешний глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.

Сам Ташиев после задержания Анаркулова отметил, что личные отношения никак не повлияют на ход расследования, и подчеркнул, что «если Анаркулов замешан в коррупции, то понесёт ответственность».

