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Адвоката Нурбека Токтакунова в ночь на 2 февраля остановили сотрудники Патрульной службы милиции. При этом сам Токтакунов рассказал во время одного из прямых эфиров, что не знает по какой причине он был задержан.

Позже уже один из сотрудников милиции сообщил, что на Токтакунова была ошибочная ориентировка и его отпустили, однако затем юриста снова задержали и доставили в наркологию для проверки на алкогольное опьянение.

Уже в наркологическом центре после сдачи анализов стало известно, что в крови Токтакунова не было алкоголя. После всех процедур сотрудники милиции извинились перед Токтакуновым и он уехал домой. При этом, саму ориентировку, по которой юрист был остановлен, милиционеры не предоставили.

Сам Токтакунов днем 2 февраля рассказал журналисту «Клоопа», что он был задержан по ориентировке, которую разослали в одной из WhatsApp групп, об этом юрист узнал от сотрудников милиции.

«В эту группу может скидывать информацию, кто угодно и что угодно. То есть официальной ориентировки не было. Такую ориентировку делают в случае совершения преступления, когда явно подозревается, что была именна эта машина [замечена] в преступлении», — рассказал Токтакунов.

Адвокат добавил, что сейчас он готовит обращение к начальнику ГУВД Бишкека, для разбирательства этого случая и почему он был задержан.

В пресс-службе Патрульной милиции сообщили журналисту «Клоопа», что в отношении сотрудников, остановивших Токтакунова ведется служебное разбирательство.

Токтакунова остановили сотрудники патрульной милиции после выпуска программы «Азаттык» — «Перекресток», где поднималась тема о борьбе с коррупцией в Кыргызстане.

Юрист Нурбек Токтакунов известен своей активной гражданской позицией. В том числе, он не раз критиковал президента Садыра Жапарова после того как последний занял должности и.о. президента и премьер-министра.

Токтакунов не раз говорил, что Жапаров занял должность и.о. президента и премьер-министра будучи судимым за взятие в заложники человека. Кроме этого, Токтакунов был в числе активистов, которые высказывались против Конституционной реформы и референдума по форме правления.