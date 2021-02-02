Иллюстрация: Татьяна Зеленская

Художница Татьяна Зеленская, известная своими иллюстрациями на актуальные для общества темы, опубликовала новый рисунок. В нем она показала свое возмущение недавно обнаруженным фактом коррупции при покупке СИЗ госорганами. Генпрокуратура выявила, что минздрав закупал бахилы за 150 сомов за пару вместо 1,5 сома.

«Бахилы, как способ оставаться чистым, в данном случае еще и символизируют способ оставаться «чистым» в смысле поступков, использование коррупционных схем через закупку бахил», — написала художница.

Зеленская использовала композицию «в лоб»: чиновник в костюме стоит в условной луже крови или грязи. Его лица не видно, но через бахилы просматриваются «блестящие» ботинки, в руках у него чемодан с деньгами.

«Меня возмутили цифры 150 сомов, то есть накручивали цены в 100 (!) раз. Какой-то откровенный беспредел», — считает художница.

Генпрокуратура установила, что 6 мая 2020 года комиссия Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора при минздраве рекомендовала заключить договор с компанией «Ф» на поставку СИЗ: комбинезонов, медицинских перчаток и бахил по завышенной стоимости. При этом, комиссия «необоснованно» отклонила коммерческие предложения других поставщиков с меньшей ценой.

Надзорный орган сообщает, что была поставлена 101 тысяча пар перчаток, не соответствующих техническим требованиям. Также, вместо предусмотренных договором 150 тысяч пар низких бахил по цене 1,5 сома, компания поставила полторы тысячи пар высоких бахил по цене 150 сомов за единицу.

При этом, был нанесен ущерб государству на сумму 5,1 млн сомов. Материалы проверки зарегистрированы в ЕРПП по статьям «Злоупотребление должностным положением» и «Заключение заведомо невыгодного контракта» Уголовного кодекса.