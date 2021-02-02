Пресс-служба мэрии Бишкека 1 февраля сообщила о том, что началось обсуждение о повышении цен на проезд в общественном транспорте. Все заинтересованные лица могут внести свои предложения до 16 февраля 2021 года.

По данным мэрии, действующих тарифы за проезд не могут обеспечить своевременное техобслуживание транспорта. Также мэрию беспокоит невозможность использования транспортных карт в маршрутных такси.

Мэрия предполагает, что повышение тарифов поможет улучшить экономическое состояние компаний-перевозчиков, а также водителей, и таким образом сократится текучесть кадров.

Для участников обсуждения ведомство подготовило перечень вопросов, а также уведомила о том, что граждане могут отправить свои предложения как по электронной почте, так и на почтовый адрес.

Ведомство также сообщило, что принятые предложения будут размещены на сайте не позднее 21 февраля.

По данным Городского управления транспорта, в Бишкеке перевозят пассажиров два муниципальных предприятия «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» и «Бишкекское троллейбусное управление», а также 39 частных фирм-перевозчиков.

При этом в пресс-службе мэрии не отметили, на сколько повысят цены за проезд. Ранее и.о. мэра Балбак Тулобаев предлагал повысить стоимость проезда в маршрутках до 15 сомов, а на автобусах и троллейбусах до 10 сомов вне зависимости от времени. Для пенсионеров и детей предлагалось оставить льготные тарифы.

Мэрия вынесла на обсуждение вопрос повышения цен за проезд после забастовки водителей 18-19 января. Тогда около 500 водителей маршрутных такси не вышли на линии, требуя повысить тарифы до 15 сомов, а затем до 20 сомов.

По словам перевозчиков, они находятся в сложной ситуации — из-за пандемии многие потеряли работу, а средств на обслуживание транспорта не хватает.

Тогда и.о. градоначальника Балбак Тулобаев заявил, что «мэрия готова поднять тариф, но есть определенная процедура, которую необходимо соблюдать».

Затем, 22 января, в мэрии обсудили вопрос поэтапного повышения тарифов за проезд на частных микроавтобусах с руководителями частных фирм-перевозчиков. Тогда Тулобаев заявил, что перевозчики его убедили в необходимости повышения тарифов, а весь процесс согласования новой стоимости проезда в маршрутках займет примерно три месяца.