Экс-гендиректора компании «Скай Мобайл» — представительства оператора Beeline в Кыргызстане — Евгения Кражана 2 февраля задержали и водворили в ИВС. Его подозревают в даче взятки за переоформление лицензии на радиочастоты. Об этом сообщила Генпрокуратура. Ранее по этому делу был задержан экс-глава Госагентства связи Чынгыз Бекташев.

По данным Генпрокуратуры, чиновники Госагентства связи, аппарата правительства и ГКНБ сговорились с частными компаниями и «пролоббировали» переоформление лицензии по использованию радиочастотного спектра.

Для ведения досудебного производства была создана межведомственная следственная группа из сотрудников Военной прокуратуры и Антикоррупционной службы ГКНБ.

Евгения Кражана подозревают в преступлении по статье «Коррупция» уголовного кодекса. Силовики считают, что он «передал взятку» высокопоставленному чиновнику аппарата правительства.

Взамен ему должны были помочь в трансформации лицензии на использование радиочастотами. Сейчас оперативники продолжают следствие по этому делу.

Днем ранее, 1 февраля, силовики задержали и водворили в ИВС ГУВД Бишкека бывшего руководителя Госагентства связи при ГКИТС Чынгыза Бекташева. Его также подозревают в причастности к делу по радиочастотам.

По данным Генпрокуратуры, Бекташев в декабре 2016 года вступив в сговор с чиновниками госорганов и представителями коммерческой организации, выдал лицензию оператору связи на право использования радиочастотного спектра по заниженной цене.

«Стоимость лицензии при этом составила всего 1000 сомов, в то время как аналогичный радиочастотный ресурс в тот же период был реализован за 298 млн 803 тыс сомов. В результате чего, государству был причинен материальный ущерб в особо крупном размере», — отметили в надзорном органе.

Дело о продаже радиочастот

Фактом коррупции в Госагентстве связи занимается межведомственная следственная группа Военной прокуратуры и ГКНБ с апреля 2020 года.

По этому делу 12 мая 2020 года Военная прокуратура и ГКНБ задержали экс-главу Госагентства связи Наталью Черногубову. Её подозревают в коррупции, а также сговоре с сотовым оператором и Госкомитетом инфотехнологий при продаже радиочастот.

Вслед за ней арестовали ещё двух сотрудников ГКНБ и двух сотрудников ГКИТиС, а также задержали учредителя ОсОО «Ала-ТВ» Артура Халдарова. А 15 декабря АКС ГКНБ задержала завотделом обороны, правопорядка и чрезвычайных ситуаций в ранге первого замруководителя аппарата правительства Азамата Араева.

В начале декабря 2020 года Черногубовой и ещё нескольким фигурантам уголовного дела изменили меру пресечения и отпустили под домашний арест.

Позже появилась информация, что к правонарушению мог быть причастен и тогдашний глава кабмина Мухаммедкалый Абылгазиев — в этом его подозревал депутат Жанар Акаев. Он потребовал у тогдашнего премьер-министра доказать свою непричастность к коррупции в Госагентстве связи при незаконной продаже лицензии на радиочастоту.

По словам депутата, при премьер-министре Темире Сариеве 15 МГц продали на аукционе за за 1 млрд 500 тыс сомов, а при премьере Абылгазиеве уже 200 МГц продали за 700 сомов.

Абылгазиев на фоне скандала ушел в отпуск, «чтобы не мешать следствию», а затем и вовсе подал в отставку. Официально о том, фигурирует ли Абылгазиев в этом деле, не заявлялось.