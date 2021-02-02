Президент Садыр Жапарова на своей официальной фейсбук-странице опубликовал ответ на критику по реформированию, сокращению и слиянию министерств.

*Достоверность аккаунта Садыра Жапарова подтвердила журналисту «Клоопа» пресс-секретарь президента Галина Байтерек. Она добавила, что сейчас эта страница проходит официальную верификацию.

По словам Жапарова, оптимизация государственных органов позволит «прекратить воровство из казны».

«Давайте не будем говорить: “Я совершил революцию, поэтому должен оставаться на этой должности пожизненно, ее нельзя упразднять”», — написал президент.

Он также считает, что пришло время отказаться от представлений о том, кто работал в сотрудничестве со свергнутыми президентами Аскаром Акаевым или Куманбеком Бакиевым.

«Если мы так продолжим, то не сможем найти в нашей стране грамотных специалистов. Придется искать кадры с другой планеты», — заявил Жапаров.

Кроме этого, новоизбранный президент добавил, что сейчас на должности в министерства привлекают «не по знакомству как раньше, а специалистов из этих отраслей». Президент заверил, что они будут арестованы в случае, если будут воровать из бюджета.

«Сегодня действуют 48 министерств, комитетов, агентств и других ведомств. В течение 30 лет сложилось так, что если кому-то не досталась должность, то сразу создают министерство. Они тратят миллиарды из казны, при этом не принося никакой пользы людям. Мы все лишнее сократили, осталось всего 12 министерств. Только за счет энергосистемы будет сэкономлено 2 миллиарда сомов. Для маленького Кыргызстана и 12 министерств будет много. Но пока мы сделали так», — добавил Жапаров.

Вместе с этим он отметил, что сейчас власти страны работают по принципу «семь раз отмерь, один раз отрежь», заявив, что не нужно «попирать интересы 6,5 миллионов человек ради интересов одного революционера».

Смена власти и политический кризис

В Кыргызстане после парламентских выборов 4 октября произошли беспорядки, на фоне которых из колонии при поддержке сторонников был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров. За короткое время Жапаров занял должности премьер-министра и и.о. президента, а затем провел кадровую перестановку, назначив на ключевые должности своих ближайших соратников.

Еще будучи в должности и.о. президента, Жапаров говорил, что стране нужно сократить количество министерств и ведомств до минимума. Жапаров был недоволен тем, что в государственные структуры назначаются кадры по принципу родства и знакомств. При этом сам Жапаров назначил на некоторые должности и своих родственников.

Он аргументировал назначение своих сватов спешкой в период кризиса, «чтобы коррупционеры не вывели средства за границу».

Тогда же Жапаров поручил глав Кадровой службы Абдырахману Маматалиеву разработать проект по кадровой реформе, а также представить план оптимизации госуправления.

Кроме этого, Жапаров был одним из главных инициаторов референдума по форме правления, Конституционной реформы и выборов президента. Так, 10 января в Кыргызстане в один день прошли досрочные выборы президента и референдум по форме правления — на тех выборах победу одержал Садыр Жапаров, а вместе с этим избиратели проголосовали за президентскую форму правления.

Теперь страну ждут еще одни выборы, но уже в Жогорку Кенеш седьмого созыва, так как нынешние депутаты парламента должны были сдать свои мандаты еще в октябре прошлого года. Однако пока не выбраны новые депутаты, нардепы шестого созыва продолжают работать.

При этом, работу депутатов продолжают критиковать юристы и общественность. Юристы настаивают, что законы принимаемые депутатами не имеют силы, так как сам парламент уже потерял свою легитимность.