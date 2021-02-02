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МЧС Кыргызстана сообщило, что пожары в здании ЦОНа, расположенном в ТЦ «Аю Гранд» и на территории ТЭЦ полностью потушены. Пострадавших нет.

Первое возгорание произошло на втором этаже ЦОН. По данным ГРС, возгорание произошло в щитовой вследствие чего в здании отключилось электричество.

В ведомстве отметили, что работа АвтоЦОН и ЦОН-2, колл-центра 119 расположенных в «Аю Гранд», временно приостановлена до устранения неполадок.

«Все посетители и сотрудники Центра обслуживания населения и АвтоЦОН эвакуированы. Пострадавших нет. Имущество, архивы и хранящиеся документы в целостности сохранности», — сообщили в ГРС.

В МЧС сообщили, что вызов поступил в 13:18 и на тушение пожара был направлен один пожарный расчёт.

«Пожар начался на втором этаже ЦОН. Огонь удалось локализовать в 13:46. Пожар уже потушен», — отметили в МЧС.

Второй пожар произошёл на территории ТЭЦ. По данным руководства теплоэлектроцентрали, произошло короткое замыкание электрической сборки на подземном конвейере разгрузки топлива на складе хранения.

«Персонал не пострадал, конвейера не повреждены. На данный момент идет проверка целостности кабельных линий», — отметили в ТЭЦ.

В МЧС сообщили, что звонок в пожарную службу поступил в 12:55 и на тушение отправили три пожарных расчёта. Пожар удалось потушить спустя два часа.