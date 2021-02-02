Пресс-секретарь экс-президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова Толгонай Стамалиева 2 февраля сообщила, что Жээнбеков с супругой отправился в паломничество.

Экс-президент направился в Мекку для совершения малого хаджа (умры). Утром 2 февраля он с супругой вылетел из международного аэропорта «Манас» в Стамбул, далее последует в город Джидда (Саудовская Аравия).

По данным Стамалиевой, малый хадж продолжится более 10 дней, после чего Жээнбеков вернется в Бишкек.

Пресс-секретарь отметила, что Жээнбеков планировал это путешествие с ноября 2020 года. Он совершает его по приглашению Короля Саудовской Аравии, поступившему на начало февраля 2021 года.

«С учетом пандемии для паломников въезд был ограничен, и согласно процедуре для совершения данного визита необходимо получение официального приглашения», – пояснила Стамалиева.

Уход Жээнбекова

Экс-президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку 15 октября 2020 года на фоне начавшегося политического кризиса после парламентских выборов 4 октября.

Тогда из-за многочисленных фальсификаций на выборах на главную площадь Бишкека вышли несогласные с итогами голосования. Затем в ночь с 5 на 6 октября произошли столкновения граждан с правоохранителями.

В ходе массовых беспорядков погиб 19-летний Умутбек Алтынбек уулу. Пострадали более тысячи человек, около ста человек были госпитализированы.

На фоне этих беспорядков из колонии был освобожден экс-депутат Садыр Жапаров, который при поддержке своих сторонников стал премьер-министром и и.о. президента.

Занимая главные должности Жапаров назначил на ключевые должности своих соратников и членов партии «Мекенчил», которую основал с нынешним главой ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Кроме этого, Жапаров инициировал референдум по изменению формы правления и Конституции.

Референдум по форме правления прошел в Кыргызстане 10 января, где победила президентская форма. В этот же день в стране прошли досрочные выборы президента, на которых победил Жапаров.