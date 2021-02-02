Кара-Суйский районный суд приговорил мужчину, который избил 81-летнего односельчанина и напал на милиционера при задержании, к шести годам лишения свободы. Об этом информагентству 24.kg сообщили в Ошском областном суде.

Суд признал 36-летнего мужчину виновным по статьям «Причинение тяжкого вреда здоровью» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного Кодекса. Кроме шестилетнего заключения, его приговорили также к штрафу в размере 70 тысяч сомов.

Летом 2020 года в соцсетях распространилось видео, на котором мужчина избивает пожилого человека. Позже выяснилось, что случай произошел 14 августа, а 18 пострадавший обратился в больницу с жалобами.

По данным УВД Ошской области, в милицию о пациенте сообщили уже медики. Изначально факт был зарегистрирован в ЕРПП по статье «Хулиганство».

Милиционеры сообщили, что сразу после инцидента подозреваемый уехал в Бишкек, но из-за розыска в столице, решил вернуться домой, где его и задержали. При аресте мужчина оказал сопротивление, вывихнул руку милиционеру и сорвал с него погоны.

Правоохранители выяснили, что мужчина был трижды судим ранее, а также имеет нарушения слуха и речи.